Yapımcıları Tehdit Eden YouTuber, EA'in Bütün Oyunlarından Banlandı

YouTube üzerinde Kurt ‘Kurt0411’ Fenech olarak bilinen profesyonel FIFA oyuncusu, bugüne kadar görülmüş en ağır cezalardan birini aldı. Yapımcıları tehdit ettiği iddia edilen Kurt ‘Kurt0411’ Fenech, FIFA başta olmak üzere Electronic Arts tarafından yayınlanan bütün oyunlardan banlandı.

EA ve Kurt0411 arasındaki sürtüşme uzun bir zamana yayılmıştı. Aylar önce EA, yayınlarında olmadık davranışlar sergileyen oyuncuyu, kısa bir süreliğine uzaklaştırma kararı almıştı. Bunun üzerine profesyonel FIFA oyuncusunun hayranları, EA çalışanlarının Twitter hesaplarını ele geçirmişlerdi. Hesapları ele geçiren kişiler, EA çalışanlarının ağzından Kurt0411'in uzaklaştırmasının kaldırıldığına dair açıklamalar yapmışlardı.

Hack olayından sonra EA ve Kurt0411 arasındaki sular hiç durulmamıştı. Koca şirketi karşısına alan oyuncu, en sonunda bugüne kadar görülmüş en büyük cezalardan bir tanesini aldı. Electronic Arts, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile oyuncunun bütün EA oyunlarından banlandığını duyurdu.

Böylesine bir cezanın verilmesinin ardındaki sebep ise FIFA oyuncusunun EA çalışanlarını tehdit etmesi olarak gösterildi. Bunun kabul edilemez olduğunu vurgulayan şirket, oyuncuyu her yerden yasakladıklarını dile getirdi.

Kurt0411 ise çalışanları tehdit etme gibi bir durumun asla yaşanmadığını ve EA'in bu kararını kanıtlamakla yükümlü olduğunu belirtti. Oldukça başarılı bir argümanla ortaya çıkmasına rağmen Kurt0411'in yasağının kaldırılması ise çok muhtemel görünmüyor.