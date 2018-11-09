Yara İzlerini İyileştiren Jel Geliştirildi

Bir grup Çinli bilim insanı, yaraların iyileştikten sonra iz bırakmalarını engelleyen bir materyal geliştirdiler. Proteinden yapılan jelin detayları yayınlanan makaleyle bilim dünyasıyla paylaşılırken, jelin yara izlerini tamamen iyileştirdiği belirtildi.

Önemli biyomedikal gelişmelerin yayınlandığı akademik dergi Biomaterial Science dergisinde yayınlanan çalışmayla gün yüzüne çıkan jel, ipek proteininden yararlanılarak yapıldı. Çinli bilim insanları, ipek proteinini kullanarak geliştirdikleri jelle birlikte yaraların iz bırakmadan iyileşmesinin sağlanabildiğini duyurdular.

Çalışmayı yapan akademisyenler, ipek liflerinde bulunan zamk gibi bir özü kullandılar. İçerisindeki protein zincirlerini birbirine bağlamak için öze ultraviyole ışını ve fotobaşlatıcı uygulandı. Çeşitli geliştirmelerin sonunda ortaya çıkarılan jel ise hücrelerle iyice pekişebildi ve vücutta neredeyse hiçbir reaksiyon oluşturmadı. Jelin kullanıldığı yerde ise yaralı doku yerine yeni bir deri dokusunun oluştuğu tespit edildi. Antiseptik özellikli bu jel ayrıca bakterilerin deriye nüfuz etmesini önlerken daha yaranın daha hızlı iyileşmesine yardımcı oluyor.