Yaralı Kadın Sedyede Instagram için Fotoğraf İstedi

Geçtiğimiz gün Amsterdam'da yaşanan bir trafik kazası sonucunda yaralanan kadın sedyeye kaldırıldı. Fakat olay yerindeki polislerden fotoğraf çekilmesini isteyen kadın, bu fotoğrafın Instagram'da fazla beğeni alabileceğini dile getirdi.

Amsterdam'ın kuzeyindeki Zaanstreek bölgesinde meydana gelen bir trafik kazasında mobilet sürücüsü ile otomobil çarpıştı. Mobiletin üzerindeki kadın, kazanın etkisiyle savruldu ve ambulans ekipleri gelene kadar yerde kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına boyunluk takarak sedyeye yatırmak istedi. Kadın ise o sırada Instagram'a fotoğraf atmayı düşünüyordu.

Yanındaki polislere telefonunu uzatarak fotoğraf çektirmek isteyen kadının bu fotoğrafı Instagram'a atmak istediği öğrenildi. Doğal olarak yaralının isteğini yerine getirmeyen polis, hızlıca hastaneye götürülmesi gerektiğini ifade etti. Bu isteği sosyal medyaya taşıyan polisler bir hayli ilgi çekmeyi başardı.

Konu hakkında Facebook'ta açıklamalar yapan Zaanstreek Polisi, dünyanın çivisinin çıktığını dile getirdi. Kaza anında bile Instagram'da daha fazla beğeniyi düşünen kişilerin herkes için tehlikeli olduğunu aktaran polis, "Bu tür olayların daha sık yaşanması beni şaşırtmaz. Gerçekten tuhaf bir dünyada yaşıyoruz" şeklinde konuştu.