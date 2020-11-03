Araştırmacılar: Yarasalar Geleceği Tahmin Edebilir

Koronavirüs salgının çıkması ile birlikte adını çokça duyduğumuz yarasalar hakkında yeni bir bilgi geldi. Yarasaların geleceği tahmin edecebileceğini gösteren açıklama çok konuşulacak gibi görünüyor.

Yarasalar Geleceği Tahmin Edebiliyor Mu?

Johns Hopkins Üniversitesi araştırmacıları yaptıkları çalışmalar ile yarasaların anlık tahmin modelleri oluşturarak avlarının nereye gittiğini hesapladığını keşfetti. Yarasalar bildiğiniz üzere ses dalgaları ile yönlerini bulabilmekte. Yarasalar, avlarını ağaçlar veya tabela gibi ses dalgalarını engelleyen engeller olsa bile izleyebiliyor.

Bir sinirbilimci ve kıdemli yazar Cynthia F. Moss, "Bir tenis oyuncusunun topa ne zaman ve nerede vuracağını bulması gerektiği gibi, bir yarasanın avladığı böcekle ne zaman ve nerede temas kuracağını tahmin etmesi gerekiyor" dedi.

Yapılan çalışmadan da anlaşılacağı üzere yarasalar hedeflerini saklansalar bile tahmin edebiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Ohio State Üniversitesi tarfından yapılan ve Davranışsal Ekoloji isimli bilimsel dergide yayımlanan araştırmada, araştırmacılar ağaç kovuğunda yaşayan bir grup yarasaya alıcılar yerleştirdi ve birbirleri ile nasıl sosyalleştiklerini gözlemledi. Bu araştırmanın sonucunda elde edilen bir detay, oldukça ilginç bir olayı gözler önüne serdi. İlgili habere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sizler yarasalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yarasaların hedefini tahmin edebiliyor olması nasıl? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!