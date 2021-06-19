İsviçre'deki Yarasalar Yeni Salgınlara Yol Açabilir!

İsviçre'de yapılan bir araştırma, yarasaların yeni salgınlara neden olabileceğini gözler önüne serdi. Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırmada yarasaların onlarca viral aileden virüs barındırdığı ortaya çıktı.

Yarasalar Yeni Salgınlara Sebep Olabilir

Zürih Üniversitesinde görevli bilim insanları, yeni tip koronavirüsün kökenini daha iyi anlamak ve gelecekte olası salgınlara karşı hazırlı olmak için bir araştırma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında binlerce yarasadan alınan virüs örnekleri analiz edildi.

Bu zamana kadar yapılan çalışmalar birkaç farklı ülkedeki yarasalar trafından taşınan virüsleri kapsıyordu. Bu sebepten ötürü Isabelle Hardmeier ve ekibi, İsviçre'de yaşayan 7 binden fazla yarasa tarafından taşınan virüsleri incelemek için bir çalışma yaptı.

Plos One isimli bilimsel dergide yayımlanan çalışmada, yarasalardan toplanan organ ve dışkı örneklerinde yer alan virüslerin RNA ve DNA dizileri incelendi. Bu işlemin hemen ardından söz konusu virüslerin genomlarının değerlendirildi. Yapılan değerlendirmenin sonucunda 16 viral ailenin daha önce omurgalıları enfekte ettiği ortaya çıktı.

NTV'deki habere göre araştırmacılar, ilk etapta tespit edilen virüsler üzerinde daha derin bir inceleme gerçekleştirdi. Analiz edilen yarasa kolonilerinden bir tanesinin Ortadoğu Solunum Sendromu (MERS) ile ilişkili koronavirüsün neredeyse tam bir genomonu barındırdığı gün yüzüne çıktı.

Yarasaların birçok farklı virüs türü için ideal bir kaynak olduğunu belirten araştırmacılar, yarasaların uçan ve memeli bir hayvan olduğu için çok güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olduğunu belirtti. İsviçre'deki yarasalarda 39 farklı viral aileden virüsün yer aldığı bildirildi. Bu virüslerin yarasalardan insanlara bulaşarak hastalığa neden olabileceği ifade edildi.

Bu virüslerin potansiyel olarak diğer hayvanlara yada insanlara bulaşabileceğini belirten araştırmacılar, dışkı örneklerinin genomik analizinin, yararasalar tarafından barındırılan virüsleri sürekli izlemek için yararlı araç olabileceğinin altını çizdi. Bu yöntem ile diğer hayvanlara bulaşma riskini artırabilecek viral genetik mutasyon birikimlerinin ortaya çıkarılabileceği belirtildi.

İsviçre'ye özgü yarasaların genetik analizinin geniş virüs çeşitliliğini ortaya çıkardığını ifade eden araştırmacılar, koronavirüs, rotavirüs A ve H, adenovirüs, hepevirüs ve parvovirüs dahil olmak üzere 16 tanesinin omurgalıları enfekte ettiği bilinen 39 farklı virüs ailesinden virüs genomlarının tespit edildiğini söyledi.