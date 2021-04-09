Yarasalarda Yeni Virüs Tespit Edildi: Önce Felç Ediyor Sonra Öldürüyor!

Yarasalarda yeni virüs ortaya çıktı. Bilim insanları tarafından tespit edilen virüs, bulaştığı kişileri önce felç ediyor sonra öldürüyor. Dünya genelinde çok sayıda insanın endişelenmesine neden olan yeni virüse ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Yarasalarda Yeni Virüs Gün Yüzüne Çıktı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayıldı. Dünya genelinde bu zamana kadar 134 milyon kişi COVID-19'a yakalandı. 2 milyon 900 bini aşkın kişi ise yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti. Koronavirüs salgını ile beraber gündem olan yarasada yeni bir virüs gün yüzüne çıktı.

Hürriyet'teki habere göre Avustralya'da yer alan bilim insanları, yarasalarda bir virüs tespit etti. Tespit edilen virüsün insanlara bulaşabildiği ifade edildi. Aktarılan bilgilere göre söz konusu virüse yakalanan kişiler önce felç oluyor sonra hayatını kaybediyor. Bilim insanları tarafından paylaşılan bilgiler, dünya genelinde çok sayıda insanın endişelenmesine neden oldu.

Araştırmacılar tarafından aktarılan bilgilere göre ortaya çıkan yeni virüs, salya aracılığı ile insanlara bulaşıyor. Virüs, salyanın yanı sıra yarasalar tarafından ısırılma sonucunda da bulaşabiliyor. Araştırma ekibinde yer alan bilim insanları, tespit edilen virüsün yarasaların yalnızca yüzde 1'inde bulunduğunu açıkladı. İnsanların yarasalar ile yakın temastan kaçınması gerektiği ifade edildi.

Bilim insanları, yarasalar tarafından ısırılan ya da yarasa tükürüğüne maruz kalan kişilerin etkilenen bölgeyi birkaç dakika boyunca temizlemesi ve antiseptik uygulaması gerektiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütünde (DSÖ) görevli kişiler, daha önce zoonotik (hayvandan insana bulaşan) hastalıklara karşı uyarmıştı. DSÖ'nün yanı sıra Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Uluslararası Hayvancılık Araştırma Enstitüsü de hazırladığı rapor ile beraber zoonotik hastalıklara dikkat çekmişti.

Virüslerin Yayılma Riskini Gösteren Site: SpillOver

Bilim insanları tarafından geliştirilen ve dünyanın her yerinden uzmanların katkıda bulunarak geliştirdiği internet sitesi SpillOver, yeni tespit edilen virüslerin insanlara bulaşma ve yeni bir salgın oluşturma olasılığını sorgulamaya yardımcı oluyor.

SpillOver, zoonotik hastalıkların salgın oluşturma ihtimalini değerlendiren ilk açık kaynaklı araçtır. Bilim insanlarının ve ülkelerin yeni virüslere karşı tedbirli olmasına yardımcı olmak için yeni ortaya çıkan virüslerin ayrıntılı olarak izlenmesini kolaylaştıran bir listesi bulunuyor.