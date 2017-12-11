Yargıtay'dan Ezber Bozan Ses Kaydı Kararı!

Yargıtay'dan cep telefonuyla alınan ses kayıtlarına yönelik ilginç bir karar geldi. Yargıtay 18. Ceza Dairesi, bir hakaret davasında davacının cep telefonuyla yaptığı ses kaydının hukuka uygun olduğuna karar vererek delil saydı.

Anadolu Ajansı'ndan Aylin Sırıklı ve Ferdi Türkten'in haberine göre, Antalya'da yaşayan Mehmet B, telefonda kendisine hakaret ve tehdit eden kişinin sesini telefonla kaydetti. Ses kaydını mahkemeye delil olarak sunan ve bu kişiden şikayetçi olan Mehmet B'nin talebi üzerine dava açıldı. Hakkında dava açılan sanık, telefonda yaptığı görüşmenin delil olarak sayılamayacağını savunsa da işler beklediği gibi gitmedi.

Davaya bakan Antalya 3. Sulh Ceza Mahkemesi hakim kararı olmaksızın gerçekleştirilen ses kaydını hukuka aykırı kabul etti. Ancak kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 18. Ceza Dairesi yerel mahkemesinin almış olduğu karar bu kararı bozdu.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi'ne göre, kendisine karşı suç işlendiği gerekçesiyle bir kişinin başkasıyla yaptığı telefon görüşmeleri ile ortam konuşmalarını kayda alması işleminin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) kişisel verilerin kaydedilmesini düzenleyen 135. maddesi kapsamında değerlendirilmesinin olanaklı olmadığına işaret ediliyor. Kayıtları alan kişinin meşru savunma çerçevesinde hareket ettiği, eyleminin haberleşmenin gizliliğini ihlal veya kişiler arasındaki konuşmaların kayda alınması ya da benzeri bir suçu oluşturmayacağı, yapılan kayıtların da hukuka uygun ele geçirilmiş delil sayılması gerektiği şeklinde görüşlerin bulunduğu belirtiliyor.

Sonuç olarak kararda hukuka uygun olduğu kabul edilen kayıtların değerlendirilmesinin ve sanığın hukuki durumunun belirlenmesinin gerektiği vurgulanıyor. Sizce alınan bu karar doğru mu? Ses kayıtları delil olarak kullanılabilir mi?