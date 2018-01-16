Yargıtay, WhatsApp Grubu Yüzünden İşten Çıkarılan Çalışanları Haklı Buldu

WhatsApp üzerinden grup kurup, işyerleriyle ilgili görüşlerini paylaşan işçiler, patronları tarafından işten atılmıştı. Konuyla ilgili mahkemeye başvuran ancak işe iade talepleri reddedilen işçilere iyi haber Yargıtay'dan geldi.

İstanbul merkezli bir firmada satış temsilcisi olarak çalışanlar, mesai arkadaşları ile kendi aralarında WhatsApp grubu kurarak, işyerindeki olumsuzlukları ve yöneticilerin tutumları hakkında değerlendirmeler yapıyordu. Ancak aynı grupta olan bir çalışan, bu durumu patrona iletti. Haberi alan patron da grupta yazışan çalışanlarını işten kovdu.

Olay sonrasında mahkemeye başvuran ve haksız yere işten çıkarıldıklarını ifade eden çalışanlar, işyerinde kazanılan primlerin adaletli bir şekilde dağıtılmadığını öne sürdü. Davacı, "Getirilen yeni sistemde ücret + prim sistemi ile çalışmam sebebi ile gelirimde büyük oranda eksilme olacağından bu sorunun çözümü için davalı işverene durumu e-mail ile bildirdim. Davalının bu e-mail sebebi ile tarafıma suçlamalarda bulunarak beni haksız şekilde işten çıkardı" dedi.

Mahkemede savunma yapan davalı işveren ise davacının da aralarında bulunduğu işyeri çalışanlarının bir araya gelerek davalı adına kayıtlı telefon ve GSM hattı vasıtası ile Whatsapp uygulaması kurduklarını hatırlattı. İşçilerin kurdukları grup ile işyeri ve işyerinin yöneticileri arasında hakaret dolu ifadelere yer verdiklerini iddia eden davalı, mesajlaşmalar ile uyumlu çalışan arkadaşlarına beyanları ile psikolojik yıldırmalar da yapıldığını öne sürdü.

Yargıtay: WhatsApp Grubu Demokratik Haktır

Mahkemeden elleri boş dönen işçilere beklediği haberi Yargıtay verdi. İşçilerin Whatsapp grubu kurup, işyeriyle ilgili görüşlerini dile getirmelerini 'demokratik talep' olarak nitelendiren Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin kararını ortadan kaldırıp, davacı işçilerin işe iadesine hükmetti.

Kararda; işçinin çalışma koşullarına, işveren veya vekilinin olumsuz uygulamalarına karşı çıkmaları sadakat yükümlülüğünün ihlali olarak değerlendirilemeyeceği dile getirildi. İşçilerin iş akışını bozmadığı ve çalışmaları etkilemediği sürece Whatsapp grubu kurmaları ve burada konuşma içinde olmalarının yasak olmadığının kaydedildiği Yargıtay kararında şu ifadeler yer aldı:

"Davalı iş yerinde satış uzmanı olarak çalışan davacı ve aynı konumdaki diğer çalışanlar, çalışma koşullarının olumsuz olarak değiştirilmesi, ücret politikası, mobbing uygulanması nedeni ile toplu imza ile istekte bulunmuşlar ve mailler göndermişlerdir. Aynı zamanda da konuşma için Whatsapp sistemi içinde grup kurmuşlardır. Burada da çalışma koşullarının olumsuzluğu, yöneticilerin tutumları ve davranışları hakkında yorumlarla yazışmalarda bulunmuşlardır. Bu görüşmelerin dosyadaki çözümlerine göre genel olarak mesai saatleri dışında olduğu görülmektedir. Mahkemenin kararının bozularak ortadan kaldırılmasına, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar oy birliğiyle karar verilmiştir"