Yarı İletken Sıkıntısı Akıllı Telefonları Vurmaya Başlayabilir

Covid-19 pandemisi ile patlak veren yarı iletken krizi, şu ana dek akıllı telefon üreticilerini bir anlamda asgari düzeyde etkiledi denilebilir. Öte taraftan yarı iletken sıkıntısının artan etkileri akıllı telefon üreticilerini de vurabilir gibi gözüküyor. Peki bu durumdaki olası senaryolar neler?

Yarı İletken Sıkıntısı Akıllı Telefon Üreticilerini Vurabilir

2020 yılının son çeyreğinden bu yana süregelen yarı iletken krizi, elektronik alanındaki neredeyse tüm sektörleri derinden etkilemeyi başardı. Bu süreçte akıllı telefon üreticileri ufak hasarlar almış gibi gözüküyor olsa da, krizin artan etkilerinin bu sektörü de etkilemesi neredeyse kesin gibi gözüküyor.

Counterpoint Research tarafından hazırlanan yeni rapora göre yarı iletken krizinin etkileri 2021 yılının üçüncü çeyreğinde artmaya devam ederken, bunun sonuçları akıllı telefon sektörünü de vurmaya hazırlanıyor. Şirketin raporuna göre akıllı telefon üreticileri talep ettikleri yarı iletkenlerin yalnızca yüzde 70 oranındaki kısmını alabiliyor ve bu durum sektörün yüzde 90 oranındaki kısmını etkiliyor.

Şirket raporun devamında çip sıkıntısına en dayanıklı şirketin Apple olduğunu vurgularken, sonuçların tüm şirketler için çarpıcı olabileceğinin altını çiziyor. Bu kapsamda ilerleyen zamanlarda daha düşük stoklar ve daha yüksek fiyatlar olası gibi gözüküyor.

"Yarı iletken sıkıntısı ekosistemdeki tüm markaları derinden etkiliyor gibi görünüyor. Samsung, Oppo, Xiaomi... hepsi etkilendi ve tahminlerimizi düşürüyoruz. Öte taraftan Apple, yarı iletken sıkıntısına karşı en dayanıklı ve bu durumdan en az etkilenen şirket gibi görünüyor."

Peki siz bu rapor hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yarı iletken sıkıntısının artan etkileri akıllı telefonlarda nasıl sonuçlara neden olacak? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.