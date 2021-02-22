FIFA'dan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Geliyor!

FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği), yarı otomatik ofsayt sistemi geliştireceklerini açıkladı. Geliştirilecek sistem ile beraber artık futbol maçlarında ofsayt tartışması sona erecek. Söz konusu sisteme ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Nedir, Ne Zaman Gelecek?

Ofsayt, futbol maçlarında en çok tartışılan konulardan bir tanesidir. Ofsayt tartışmalarının yaşanmaması ve futbol maçı esnasında doğru kararların verilebilmesi için geçtiğimiz yıllarda VAR (Video Assistant Referee) isimli bir teknoloji kullanıma sunulmuştu. VAR, ilk olarak 2016 yılında İtalya ile Fransa arasında gerçekleşen hazırlık maçında kullanılmıştı.

VAR sistemi her ne kadar hakem kararlarına ilişkin tartışmaların sona ermesi için kullanıma sunulmuş olsa da söz konusu sistemle beraber yeni tartışmalara yol açmıştı. Yapılan açıklamalara göre Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, VAR teknolojisinden memnun. Bir FIFA yetkilisi Sky Sports'a oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Yetkili tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ''FIFA, VAR'ın dünya genelinde nasıl kullanıldığından genel olarak çok memnun. VAR'ın doğru kararlara yol açtığı bir gerçek. FIFA bundan hem memnun hem de gururlu. FIFA, VAR teknolojisinin daha da geliştirilmesi için IFAB ile sürekli temas halinde'' ifadelerine yer verildi.

NTV Spor'daki habere göre FIFA, futbol maçlarında yaşanan ofsayt tartışmalarını minimum seviyeye indirmek için yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Geliştirilecek teknoloji, yüzlerce farklı ofsayt kararından veriler elde edecek ve elde ettiği veriler sayesinde bir algoritma geliştirecek. Böylece hatalı karar verilmesinin önüne geçilecek. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği ayrıca ofsayt kararlarındaki görsellerin iyileştirilmesi için de bir çalışma gerçekleştirecek. Bu kapsamda üç teknoloji sağlayıcısı ile çalışılacağı söyleniyor.

VAR sisteminden memnun olan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, bu teknolojinin futbol maçının her kademesinde kullanılması için kollarını sıvadı. Söz konusu teknolojinin maçın her alanında kullanılması için hem mali hem de mali faaliyetlerini sürdüren FIFA'nın Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, VAR'ın tutarlı kararları amaçladığını söyledi.

Collina, Video Assistant Referee teknolojisine dair yaptığı açıklamada, ''Yapmaya çalıştığımız şey tutarlı bir değerlendirmeye sahip olmak ve VAR ile bu kararları almak. Yani bu ağ hakemler için çok önemli" şeklinde konuştu.