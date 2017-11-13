Yarı Robot İşçiler İşbaşı Yaptı

İşçi sağlığı ve işçi güvenliği, verimlilik açısından bilhassa yüzlerce işçi çalıştıran kurumsal şirketlerin büyük önem verdiği konuların başında geliyor. Bu noktada işçilerin verimliliğini artıracak teknolojilere ağırlık verilirken şirketler de bu gibi teknolojilere yatırım yapma eğilimindeler.

Son olarak otomotiv devi Ford, işçilerin kronik sağlık sorunları yaşamasının önüne geçecek ve yükünü hafifletecek bir projeye destek verdi. EksoVest adı verilen robotik iskeletleri işçilerine entegre etme girişiminde bulunan şirketin ABD’deki fabrikasında robot iskelet destekli işçiler çalışmaya başladı.

EksoVest robot iskeletler, işçilerde kas ağrısı ve fıtık gibi fiziki rahatsızlıkları önlemeyi amaçlarken, 7 kilograma kadar ağırlık desteği vererek de tam anlamıyla işçilerin yükünü hafifletiyor. Yapılan işten kaynaklanan kronik rahatsızlıkların önüne geçmek için geliştirilen bu destek, iskeletleri omuz ve dirsek arasına ve sırt-boyun hizasına giydiriliyor. Böylelikle işçilerin boyun ve kol bölgesine aşırı yük binmesini engelliyor.

EksoVest destek iskeletleri şimdilik yalnızca Ford’un ABD’deki fabrikasında kullanılıyor. Ancak olumlu sonuç alınması halinde EksoVest’in dünya geneline yayılması planlanıyor. Ayrıca diğer şirketler de işçi verimliliğini artırmak adına benzer adımları atabilir.