Yarın Borderlands 3'ün Broken Hearts Day Etkinliği Başlayacak

Bu Cuma günü, Sevgililer Günü. 2K Games ve Gearbox Software, kutlama babında Borderlands 3 için Broken Hearts Day etkinliği düzenleyecek. 13 - 20 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlik kapsamında sizi birbirinden güzel içerikler bekliyor.

Broken Hearts Day süresince, etrafta farklı türlerde kalpler göreceksiniz. Bunları vurabiliyorsunuz ve her defasında farklı bir şey olacak. Bazıları sadece parçalanacakken bazıları ganimet düşürecek ve bazıları da düşmanlarınızı geçici olarak müttefiğiniz haline getirebilecek. Bunların yanı sıra belirli bir sayıda vurduğunuzda ise oyun içi ödülleriniz olacak.

On tane vurursanız "ECHOcardiogram" ECHO görünümü, yirmi beş tane vurursanız "Cosmic Romance" silah anahtarlığı, elli tane vurursanız "Terminal Polyaimorous" Legendary Maliwan SMG, yetmiş beş tane vurursanız "Heartbreaker" Vault Hunter görünümü ve yüz tane vurursanız da "Wedding Invitation" Legendary Jakobs Sniper Rifle kazanacaksınız.

Bu etkinliğin dışında, azami seviye elliden elli üçe yükseltilecek, ara sahneleri geçebileceksiniz, Guardian Rank Perk'lerin bir kısmını veya tamamını kapatmak için Guardian Rank ayarı ve Broken Hearts Day gibi etkinliklerin dışında kalabilme gibi değişiklikler gelecek.

2K Games ve Gearbox Software tarafından yapılan açıklamaya göre Mart ayı için Fight For Your Life geliştirmeleri ve Mayhem 2.0 gibi özellikler de planlanıyor. Daha fazla detay PAX East 2020 sırasında düzenlenecek olan panel sırasında paylaşılacakmış. 27 Şubat 2020 Perşembe günü TSİ 22:30 sıralarında başlayacak olan bu paneli, Twitch üzerinden izleyebileceksiniz.