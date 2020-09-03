Yarın Türkiye Genelinde Koronavirüs Denetimi Yapılacak!

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine “COVID-19 Tedbirleri Kapsamında 4 Eylül 2020 Denetimi” başlığı altında bir genelge gönderildi. 81 vilayete gönderilen genelgeye göre yarın kapsamlı olacak bir biçimde koronavirüs denetimi gerçekleştirilecek. Yarın 81 ilde yapılacak olan denetim ile ilgili detaylar haberimizde.

81 İlde Koronavirüs Denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valililğine gönderilen genelgede temizlik, maske ve mesafe kurallarının uygulanıp uygulanmadığı ve bütün iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetleneceği açıklandı. Söz konusu denetim il ve ilçelerde valililer, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurumların yöneticileri ve personelleri, köy ve mahalle muhtarları, meslek odaları ve genel kolluk birimleri tarafından gerçekleştirilecek.

Genelgede yer alan bilgilere göre denetlenecek yerlerin içerisinde konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikâh yapılan yerler, berber / kuaför / güzellik merkezleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park / piknik alanları, lunapark / tematik parklar ve yaşam alanları yer alıyor.

İçişleri BakanlığI'nın 81 il Valiliğine gönderdiği genelgede ülke genelinde yapılacak denetimler ile ilgili şu ifadelere yer verildi: