Yarın Türkiye Genelinde Koronavirüs Denetimi Yapılacak!

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine “COVID-19 Tedbirleri Kapsamında 4 Eylül 2020 Denetimi” başlığı altında bir genelge gönderildi. 81 vilayete gönderilen genelgeye göre yarın kapsamlı olacak bir biçimde koronavirüs denetimi gerçekleştirilecek. Yarın 81 ilde yapılacak olan denetim ile ilgili detaylar haberimizde.
81 İlde Koronavirüs Denetimi
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valililğine gönderilen genelgede temizlik, maske ve mesafe kurallarının uygulanıp uygulanmadığı ve bütün iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetleneceği açıklandı. Söz konusu denetim il ve ilçelerde valililer, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurumların yöneticileri ve personelleri, köy ve mahalle muhtarları, meslek odaları ve genel kolluk birimleri tarafından gerçekleştirilecek.
Genelgede yer alan bilgilere göre denetlenecek yerlerin içerisinde konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikâh yapılan yerler, berber / kuaför / güzellik merkezleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park / piknik alanları, lunapark / tematik parklar ve yaşam alanları yer alıyor.
İçişleri BakanlığI'nın 81 il Valiliğine gönderdiği genelgede ülke genelinde yapılacak denetimler ile ilgili şu ifadelere yer verildi:
• Koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için 4 Eylül Cuma günü tüm il ve ilçelerimizde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından Sağlık İçin Hepimiz İçin mottosu ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde denetimler gerçekleştirilecek.
• Bu denetimler; konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikâh yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, otogarlar, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve bilumum yaşam alanlarını (plajlar, cadde ve sokaklar vb.) kapsayacak şekilde planlanacak.
• Denetim ekipleri her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenecek.
• Denetimlerde vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri etkinlik (nikâh merasimi şeklindeki düğün, nikâh, cenaze, taziye vb.) ve yerlerde (plajlar, cadde ve sokaklar, park alanları vb.) temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına özellikle dikkat edilecek.
• Denetim faaliyetlerinin etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede tutulacak.
• Denetimler sırasında vatandaşlara yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecek.
• Hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, işyeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası teklifleri mülki idare amirine iletilecek.
• Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan ya da kurallara/önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edenler için ise İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek cezalar mülki idare amirlerince uygulanacak.
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