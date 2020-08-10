Yarın Tüm Türkiye'de Yapılacak! Süleyman Soylu Açıkladı

Ülke genelinde koronavirüs tedbirleri ile ilgili denetimler yapılmaya devam ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun denetim yapılacak duyurusunda bulundu. Detaylar haberimizde.

Süleyman Soylu'dan Denetim Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koruma Eğitim Akademisi Açılış Töreni'nde yaptığı açıklamada "Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs tedbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz." cümlesine yer verdi.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız gerekiyor. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç Oldu?

9 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 240.804 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.844'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 596 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 223.759 olarak açıklandı.