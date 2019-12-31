Yarından İtibaren Bu Telefonlarda WhatsApp Kullanılamayacak

WhatsApp tarafından yapılan açıklama ile yarından itibaren başta Windows Phone modelleri olmak üzere bazı Android ve iOS modellerine desteğin son bulunacağı duyuruldu.

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, belirli aralıklarla eski modellere olan desteğini kestiğini duyurdu. Güvenlik yamalarının sürelerini kısatlamak adına alınan destek sonlandırma kararlarına ise geçtiğimiz günlerde bir yenisi eklenmişti.

WhatsApp'ın aldığı karardan etkilenen ilk işletim sistemi ise Windows Phone OS oldu. 1 Ocak 2020 itibarıyla Windows Phone işletim sistemine sahip olan bütün telefonların WhatsApp kullanamayacakları belirtildi. Modeli ve fiyatı ne olursa olsun Windows Phone desteğini sonlandıran WhatsApp, milyonlarca kullanıcıyı etkileyebilecek bir kararın altına imza attı. Alınan kararın arkasında ise işletim sisteminin üreticisi Microsoft'un Windows Phone desteğini kesmesi olarak gösterildi.

Android tarafından ise Android 2.3.7 sürümünü ve daha eski sürümleri kullanan telefonların WhatsApp kullanamayacakları söylendi. 2011 yılında yayınlanan Android 2.3.7 sürümünün oldukça eski olması, etkilenen kullanıcıların sayısını bir hayli düşürdü.

Ayrıca Android 4.0.3 sürümünü ve daha düşüğünü kullanan telefonlarda ise yeni WhatsApp profili oluşturmak mümkün olmayacak. Bu sürüme sahip telefonları kullanan kullanıcılar, sadece eski profilleri ile WhatsApp kullanabilecekler.

iOS tarafında ise yine 1 Ocak 2020 itibarıyla iOS 9 ve daha eski sürümleri kullananlar için WhatsApp devri kapanacak. iOS 9 kullanan bir iPhone modeliniz varsa, telefonunuzu güncellemek yoluyla mesajlaşma uygulamasına erişebileceksiniz. Güncelleyemiyorsanız, WhatsApp kullanmanız da mümkün olmayacak.