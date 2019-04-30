Yarının Borderlands 3 Canlı Yayınını Kaçırmayın

Uzun zamandır beklediğimiz Borderlands 3, PAX East 2019 etkinliğinde duyurulmuştu. Birkaç gün sonrasında da ilk detayların paylaşıldığı devam oyunu için 1 Mayıs 2019 Çarşamba günü, yani yarın bir canlı yayın etkinliği gerçekleştirilecek. Bu etkinlik sırasında oynanışa dair bir gösterim yapılacak. Bir diğer deyişle, eğer Borderlands 3 için gün sayıyorsanız, canlı yayın sırasında oynanışa dair ilk detayları öğrenebileceksiniz. Hatta ve hatta sadece öğrenmekle kalmayıp, bu sırada oyun içi ödüller de kazanmanız mümkün olacak.

TSİ 20:00 sıralarında başlayacak olan bu canlı yayın etkinliğine birçok ünlü Twitch yayıncısı da katılımda bulunacak. Gearbox Software canlı yayın etkinliği öncesinde Borderlands sayfası üzerinden Borderlands 3 ECHOcast Twitch eklentisinin duyurusunu yaptı. Bu eklentiyi kullanabilmek için SHiFT hesabınızı Twitch hesabınıza bağlamanız gerekecek. Bağlatıyı sağladığınız takdirde, ekranda belirecek olan ECHOcast logosu sayesinde izlediğiniz canlı yayın ile etkileşime girebileceksiniz. Ekrandaki Vault logosuna basarak açacağınız menü ile yayıncının Vault Hunter profilini, envanterini ve yetenek ağacını inceleyebileceksiniz.

Esas kısım Rare Chest Event'lar olacak; çünkü oyun içi ödülleri bu Rare Chest Event'lar ile kazanabileceksiniz. Peki bu nasıl olacak? Borderlands 3 oyununda ender olarak bulunan kırmızı sandıklar var. Twitch yayıncısı bu sandıklardan bir tanesini açtığında, ekranda ibare çıkacak.

Süre dolmadan Join Event düğmesine basmanız durumunda, sandıktaki eşyalardan istediğiniz bir tanesini kazanma hakkınız olacak. Seçtiğiniz eşya ise Twitch hesabınızla ilişkilendirdiğiniz SHiFT hesabınıza gönderilecek. Borderlands 3 oyunu çıktığında da seçtiğiniz eşyayı oyun içi posta kutunuzdan alabileceksiniz. Seçtiğiniz eşyanın otomatik olarak karakter seviyenize eş seviyeye getirileceğini de söylemeden geçmeyelim.