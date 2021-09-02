MEB Duyurdu: Yarıyıl Tatili Ne Zaman, Karne Ne Zaman Alınacak? (2021)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yarıyıl tatili ne zaman, karne ne zaman alınacak, 1. ve 2. dönem ara tatilleri ne zaman gibi soruların yanıtını içeren 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı takvimini paylaştı. Öğrenciler ve veliler tarafından merak edilen takvime ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Yarıyıl Tatili Ne Zaman, Karne Ne Zaman Alınacak Soruları Yanıtlandı

MEB, resmi Twitter hesabı üzerinden 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini paylaştı. Paylaşılan eğitim ve öğretim yılı takvimi ile birlikte yarıyıl tatili, 1. ve 2. dönem ara tatilleri, okulların ne zaman açılacağı ve karnelerin verileceği tarih belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Ders zili 6 Eylül’de çalacak

1. dönem ara tatili 15-19 Kasım

Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan

Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak

Eğitim ve öğretim yılı takviminde yer alan bilgilere göre okullar 6 Eylül tarihinde açılacak. 1. Dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Yarıyıl tatilinin 24 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında olacağı açıklandı.

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak. Paylaşılan bilgilere göre karneler 17 Haziran 2022 tarihinde dağıtılacak. MEB ayrıca bir video da paylaştı. Paylaşılan videoyu aşağıda yer alan tweet üzerinden izleyebilirsiniz.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi



🔔Ders zili 6 Eylül’de çalacak,



🗒️1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,



🗒️Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,



🗒️2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,



📌Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak. pic.twitter.com/zAZH0Ny4wV — MEB (@tcmeb) September 2, 2021

Öğrenciler İçin PCR Testi Zorunluluğu Olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Öncelikle net olarak ifade etmek isteriz ki öğrencilerimize yönelik aşı ve PCR testi zorunluluğu bulunmuyor. Burada kılavuzda da yer aldığı şekliyle sadece öğretmenlerimiz değil servis şoförlerinden, servislerde görevli yardımcı personel, okullardaki idari personel, kantin ve yemekhane çalışanlarına kadar eğitim-öğretim ortamına dahil olan tüm çalışanlarımız aşı olmak istiyorlarsa aşı olacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Özer, "Aşı zorunlu değil, süreç gönüllülük esasına göre işliyor. Öğrencilerimiz ile bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarımızın aşı olmayacaklarsa haftada 2 defa PCR testi yaptırma zorunluluğu var" sözlerine yer vermişti.

Velilerin PCR testi sonuçlarının kontrol edilmeyeceğini belirten Özer, "Tabii velilerden istirhamımız aşılarını olmaları" ifadelerini kullanmıştı.