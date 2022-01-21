Yarıyıl Tatili Uzayacak mı? Bakan Özer Açıkladı!

Yarıyıl tatili uzayacak mı? Bu soru, uzun bir süredir çok sayıda öğrenci ve veli tarafından merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklama ile beraber merak edilen soru yanıtlandı. Bakan Özer tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Yarıyıl Tatili Uzayacak mı Sorusu Yanıtlandı

İHA’daki habere göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilkokul öğrencilerine 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının 1. yarıyılına ait karneleri dağıttı. Bakan Özer, yarıyıl tatiline ilişkin oldukça önemli bir açıklama yaptı.

Bu süreçte bilimsel verilerle elektronik takip sistemi oluşturduklarını belirten Bakan Özer, şu an için yarıyıl tatilinin uzatılmasını gerektirecek herhangi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Bakan Özer, hiçbir sıkıntı olmadan 7 Şubat tarihinde ikinci döneme kalındığı yerden aynı kararlılıkta yüz yüze eğitime devam edileceğini açıkladı.

Öğretmenlerin kararlı bir şekilde yüz yüze eğitime devam edebilmek için büyük fedakârlık ortaya koyduklarını ifade eden Bakan Özer, her gün maskeler ile ders anlatabilmenin kolay bir şey olmadığının altını çizdi.

Bakan Özer, “Aşılanma oranları, Türkiye'deki toplumun aşılanma oranının çok üzerinde olduğu gibi Avrupa'da dünyada haftada 5 gün yüz yüze devam eden ülkelerin öğretmenlerinin aşılanma oranlarının da çok üzerinde oldular” dedi.

Yüz Yüze Eğitime Ara Verilecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Özer, geçtiğimiz haftalarda yüz yüze devam edilip edilmeyeceğine dair bir açıklama yapmıştı. Bakan Özer, "Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum" sözlerini kullanmıştı.

Tüm ülkelerin okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalıştığını ve Türkiye'nin de aynı kararlılıkta olduğunu ifade eden Bakan Özer, okul dışı ortamlardaki önlemlere daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'de toplamda 9 milyon 850 bin 488 kişiye yeni tip koronavirüs bulaştı. 83 bin 388 kişi ise COVID-19 nedeni ile hayatını kaybetti. Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.