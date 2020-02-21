Yasa Dışı Bahis Oynayanlara Büyük Ceza!

Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edilirken, yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 10 bin kişiye idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Yasa dışı bahis oynamanın cezası oldukça büyük! Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 2 aya yakındır süren projeli çalkışma sonucunda yasa dışı bahis oynatanların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Şüpheliler, oyun pini satışı sitesi adı altında paravan şirketler kurarak bankalardan sanal pos hizmeti almışlar, oluşturdukları siteyi illegal bahis sitelerine entegre etmişler ve illegal bahis sitesine ödeme yapan (kredi kartı veya banka kartı) kullanıcıları bu siteye yönlendirerek oyun pini açıklamasıyla ödeme yapmasını sağlamışlar. Şüphelilerin 5 ayda hesaplarına geçen tutar ise 50 milyon TL.

Yasa dışı bahis oynayanlara ise (10 bin kişi olduğu söyleniyor) 7258 sayılı Kanun kapsamında 10 bin 475 TL - 41 bin 910 TL arasında idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yapmak da büyük suç! Geçtiğimiz günlerde internette yasa dışı reklam yapanlara ilişkin "Bahis meraklılarının özellikle sosyal medyadan bu sitelere yönlendirildiklerini görüyoruz. Hatta bu sitelerin reklamlarını paylaştıkları durumda 5 TL, 10 TL ödül konuluyor. Ancak 7258 sayılı yasa kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır hükmü gözetildiğinde ödül kazanmak için bu paylaşımları yapan vatandaşlar hapis ve para cezası ile karşı karşıya kalabilirler." uyarısı yapılmıştı.