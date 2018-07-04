Yasadışı Bahis Reklamı Alan YouTuber’lara Operasyon

YouTube’da binlerce takipçisi bulunan Bülent M. ile Amir Z., yayımladıkları videoların altına yasadışı bahis reklamı koydukları gerekçesiyle Ankara’da gözaltına alındı.

Bülent M. ile Amir Z. bir dönemin gözde uygulaması Vine’de çektikleri kısa videolarla popüler olmuştu. Uygulamanın miadını doldurmasının ardından YouTube’da boy göstermeye başlayan ikili, kısa zamanda binlerce aboneye ulaşmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bülent M. ile Amir Z.’nin YouTube kanallarında yasadışı bahis reklamlarına yer verdiğini tespit etti. Ankara’nın Çankaya ilçesinde düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan ikili, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alınan Bülent M. ile Amir Z.’nin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği öğrenildi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı bahis ve kumar oynatılması ile ilgili çok yoğun bir çalışma yürütüyor. Araştırmalar, Türkiye’de yaklaşık 5 milyon kişinin oynadığı yasadışı bahisin büyüklüğünün 50 milyar lirayı bulduğunu gösteriyor. Yasadışı bahis oynayanların yaş aralığının ise 18 ila 50 olduğunu belirtiliyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu yılın başında yaptığı açıklamada, Adalet, İçişleri ve Maliye bakanlıklarının konuyla ilgili çok yoğun çalışma başlattığını söyleyerek, yasadışı bahis oynayanların banka hesaplarına el konulacağını belirtmişti.