Yasadışı Bitcoin Satan Genç, 2 Yıl Hapis Cezası Aldı

ABD'de yaşayan 22 yaşındaki bir erkek, yasadışı yollarla Bitcoin sattı. Lisanssız para gönderme yoluyla 823.359 dolar kazanan genç, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında tutuklanan ve hemen ardından serbest bırakılan Jacob Burrell Campos isimli genç, bu kez polisten paçayı kurtaramadı. Gencin geçtiğimiz yıl Ekim ayında yaptığı kripto para işlemlerini, Mali Suçları Uygulama Ağı'na (FinCEN) kaydetmeden gerçekleştirildiği iddia edildi. Bitcoin satış bayisi sahibi olan Jacob Burrell Campos'un Pazartesi günü hapis cezasına istinaden 250.000 dolarlık azami para cezası aldığı da ortaya çıktı.

Gencin 1000'in üzerinde müşterisine yüz binlerce dolarlık bitcoin sattığını belirten avukatlık bürosu, yaptığı açıklamada; Jacob Burrell Campos işinin LocalBitcoins.com'da reklamını yaptığını, geçerli döviz kurunun yüzde 5'in üzerinde bir komisyonun müzakere ettiğini ve şahsen ATM'ler üzerinden MoneyGram aracılığıyla nakit para kabul ettiğini söyledi.

Ulusal Güvenlik soruşturmasından sorumlu özel ajan David Shaw açıklamasında "Bugün Burrell'e verilen ceza, yasaların ve kuralların tıpkı diğer finansal işlemlerde olduğu gibi kripto işlemlerinde geçerli olduğu yasadışı ve ruhsatsız para işlemi yapanlara bir hatırlatmadır." dedi.

Müşterileri ile kısa mesajlar ve e-postalar kullanarak iletişim kuran Burrell, ifadesinde 'Müşterini Tanı' programına sahip olamadığını itiraf etti ve müşteri fonlarının kaynağına ilişkin herhangi bir özen göstermediğini söyledi.

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