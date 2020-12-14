Yasaklar Sonrası Türkiye'de Hareketlilik Azaldı Mı? Google Paylaştı

Google, akıllı telefon sahiplerinin konum bilgilerini kullanarak hazırladığı Covid-19 Topluluk Hareketlilik Raporu'nu paylaştı. Türkiye'de hareketlilik azaldı mı? Google tarafından paylaşılan verilerde değişimin yaşandığı görülüyor. İşte rakamlar.

Türkiye'de Hareketlilik Azaldı Mı?

Google'ın Türkiye hareketlilik raporunda paylaştığı veriler şu şekilde:

Restoran, kafe, alışveriş merkezi, eğlence parkı, müze, kütüphane ve sinema gibi yerlerde hareketlilik %37 azaldı.

Market, gıda deposu, pazar, özel ürünlerin satıldığı gıda dükkanı ve eczane gibi yerlerde hareketlilik %11 arttı.

Milli parklar, halk plajları, yat limanları, köpek parkları, plazalar ve halka açık parklar gibi yerlerde hareketlilik %12 düştü.

Toplu taşıma merkezleri (ör. metro, otobüs ve tren istasyonları) gibi yerlerde hareketlilik %25 azaldı.

İş yerlerinde hareketlilik %25 düştü.

Son olarak konutlarda hareketlilik %9 yükseldi.

Google'ın paylaşmış olduğu veriler hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce getirilen koronavirüs yasakları nasıl? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Virüsten korunmak için zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamamız gerekiyor. Yakın temas yolu ile insanlardan insanlara geçen koronavirüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer alıyor. Hastalığa yakalanan çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Kuru öksürük ile birlikte yüksek ateş de yaşanabilmekte.

Türkiye'de Getirilen Yasaklar