'Yasal Hackerlar' En İyi Olmak İçin Kıyasıya Yarıştı

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş tarafından her yıl kamu, üniversiteler ve özel sektörün katılımıyla gerçekleştirilen "Bayrağı Yakala" etkinliği yine müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlikte 'yasal hackerlar' sistemdeki açıkları bulmak için birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

Türkiye’nin milli siber güvenlik çalışmalarına öncülük eden STM’nin Ankara’da yaptığı "Bayrağı Yakala" etkinliği, STM Genel Müdürü Davut Yılmaz’ın açılış konuşmasıyla başladı. Gazeteci-yazar Serdar Kuzuloğlu'nun sunduğu etkinlikte siber güvenlik alanındaki profesyoneller en iyi olmak için müthiş bir mücadele gösterdi.

Önceliği Türkiye için siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmek olan etkinlikte katılımcılar, STM’nin siber güvenlik ekibi tarafından özel olarak oluşturulan yarışma ortamına kasıtlı olarak yerleştirilen sistem açıklarını bularak ilerlediler.

Siber güvenlik uzmanlarının kendilerini geliştirme fırsatı yakaladığı yarışmada katılımcılar, kriptoloji, tersine mühendislik, Wi-Fi gibi dallarda belirlenen hedeflere ulaşmak için mücadele ettiler.

"Bayrağı Yakala" etkinliğine 119 yarışmacı katılırken, 19 üniversite, 7 özel sektör ve 6 kamu kurumundan oluşan 32 takım, bayrağı yakalamak için kıyasıya rekabet etti.

Yarışmada birinci olan takıma 15.000 TL, ikinci olan takıma 10.000 TL ve üçüncü olan takıma ise 7.000 TL’lik para ödülü verildi.