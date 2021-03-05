Yaşam İçin Gereken Organik Maddeler Bir Asteroitte Bulundu

Bilim insanlarının yaptığı çalışmada yaşam için gereken organik maddeler ilk kez bir asteroidin yüzeyinde tespit edildi. Japonya Uzay Araştırma Ajansı'nın 2010 yılındaki Hayabusa görevinde Itokawa isimli asteroidin numunesinde su ve organik maddenin yer aldığı keşfedildi.

Bir Asteroitte Yaşam İçin Gereken Organik Maddeler Keşfedildi

Bilim insanları, Dünya'daki yaşam için gerekli olan maddeleri ilk kez bir asteroidin yüzeyinde tespit etti. Japonya Uzay Araştırma Ajansı'nın 2010'daki bir görevinde elde edilen Itokawa adlı asteroit örneğinde su ve organik madde bulundu.

Uzmanlar, Phys.org'un paylaştığı bilgilere göre maddelerin bir çarpışma sonucunda ortaya çıkmadığını ve ortaya çıkmasının nedeninin asteroidin kendisinden kaynaklandığını ifade etti. İncelenen numune, su ve organik maddenin kimyasal olarak zaman içerisinde geliştiğini gösteriyor.

Birleşik Krallık'taki Londra Royal Holloway Üniversitesinden gezegen bilimcilerin yapmış olduğu bir araştırmada Itokawa'nın tıpkı Dünya gibi dışarıdaki maddelerden gelen sıvı ve organik maddeleri yavaşça topladığı ve milyarlarca yıl boyunca sürekli olarak geliştiği ileri sürüldü.

Araştırma ekibine göre asteroit yıkıcı bir etki dolayısıyla aşırı ısınma, parçalanma ve su kaybı gibi süreçlerden geçmiş olsa da parçalardan tekrar bir araya gelmeyi başardı. Üzerine düşen toz veya karbon bakımından zengin meteorlar ile meydana gelen suyla birlikte yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli olan su miktarını tekrardan elde etti.

Bilim insanları, çalışmanın Dünya'daki meteorların çoğunun geldiği Itokawa gibi S-tipi asteroitlerin yaşamın ham bileşenlerini kapsadığını gösterdiğini söyledi. Dünya'daki yaşamın kökenlerine inildiği araştırmalar, daha önce karbon bakımından zengin C-tipi asteroitlere odaklanmıştı. Bu asteroit analizinin ise geçmişten süregelen görüşleri büyük ölçüde değiştirdiğine işaret edildi.

Londra Royal Holloway Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü'nden Dr. Queenie Chan, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Amazon adı verilen tek bir örneğe yaptığımız analiz, uluslararası bir araştırma ekibi tarafından ayrıntılı olarak incelendikten sonra, hem ilkel (ısıtılmamış) hem de işlenmiş (ısıtılmış) organik maddenin (birbirine) on mikron (bir santimetrenin binde biri) uzaklıkta bulunduğunu gösterdi." "Isıtılmış organik madde, asteroidin geçmişte 600 derecenin üzerinde ısıtıldığını gösteriyor. Ona çok yakın olan ısıtılmamış organik maddenin varlığı, ilkel organiklerin Itokawa soğuduktan sonra yüzeyine düştüğü anlamına geliyor."

Amazon'u incelemenin asteroidin gelişiminin daha iyi anlaşılmasını sağladığını belirten Chan, "Bulgular, bir asteroidin tarihinin karmaşık ayrıntılarını ve gelişim sürecinin prebiyotik Dünya'nınkine ne kadar benzediğini ortaya çıkardığı için gerçekten heyecan verici" sözlerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti: