Yaşama En Elverişli Gezegen Keşfedilmiş Olabilir

Avrupalı bilim adamları, Şili'deki La Silla Gözlemevi'nde Yüksek Kesinlik Radyal Hız Gezegen Sondası (Harps) yardımıyla sadece 11 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve yaşamsal faaliyetlere en uygun yer olarak gösterilen yeni bir gezegen keşfettiler.

Bilim adamları, yeni gözlem teknolojisini kullanarak keşfettikleri ve Ross 128 adını verdikleri gezegenin, Dünya’ya 11 ışık yılı uzakta olduğunu söylediler. Ayrıca Ross 128’in bu uzaklığıyla Dünya’ya en yakın ikinci dışgezegen olduğunu kaydettiler. Yüzyıllar önce keşfedilen ve Proxima Centauri yıldızının yörüngesinde yer alan Proxima Centauri b isimli gezenin ise 4,2 ışık yılı uzaklığıyla hala en yakın dışgezegen olarak kalmaya devam ettiğini de aktardılar.

Dünya’dan 1.35 kat daha büyük olan Ross 128’in kendi yıldızına, Dünya’nın Güneş’e olan mesafesinden 20 kat daha yakın döndüğü de keşfedilenler arasında yerini aldı. Yeni keşfedilen gezegenin çevresinde döndüğü cüce yıldızın, Güneş’e göre daha küçük ve daha az parlak olması sebebiyle daha az radyasyona maruz kaldığı da açıklandı.

Amerikan Doğal Tarih Müzesi’nde görevli astrofizikçilerden bir tanesi olan Emily Rice, “yeni keşif Proxima Centauri b’den daha heyecan verici” derken, “yıldız sessiz ve daha az aktif. Proxima b'den daha kolay karakterize edilecek” şeklinde bir yorumda bulundu. Bununla birlikte araştırmayı yapan bilim adamları, yeni gezegenin yüzey sıcaklığı ve bir diğer başka etmen sebebiyle yaşama elverişli olduğunu da söylediler. Henüz gezegendeki koşulların detaylı olarak belirlenemediği; ancak ilk bulgulardan hareketle Ross 128’in içerisinde yaşam olabilecek en yakın gezegen unvanını alabileceği açıklaması da yapıldı.