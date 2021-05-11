273 Milyon Yıl Önce Soyu Tükendi Sanılmıştı: İşte Yaşayan Fosil

Yaşayan fosiller olarak bilinen iki yeni deniz canlısı bilim dünyasında bir ilki temsil ediyor. 273 milyon yıl öncesine dayanan birliktelik, Paleozoik dönemde geçirilen simbiyotik ilişkiyi yeniden ortaya çıkardı. İşte Pasifik Okyanusu'nda keşfedilen deniz zambakları ve iskelet dışı mercanlar.

Araştırmacılar, okyanusun dibinde gelişen iki deniz canlısı arasında simbiyotik bir ilişki keşfettiler. "Yaşayan Fosiller" olarak adlandırılan bu yaşam formlarının şaşırtıcı yanı, 273 milyon yıl önce soyu tükenmiş olduklarının düşünülmesinden kaynaklanıyor.

Bilim adamları, krinoidler veya deniz zambakları olarak bilinen deniz hayvanlarının üzerinde iskelet dışı mercanları keşfetti.

Keşif, Japonya'daki Honshu ve Shikoku kıyılarındaki Pasifik Okyanusu tabanında yapıldı. Ekip araştırma makalesinde, analizin Paleozoik dönem birlikteliklerin anlaşılmasına yeni bir ışık tutacağına inandığını dile getirdi.

Paleozoik dönemde bu iki canlı, deniz tabanında yer alan fosil kayıtları ile çoğaldı. Bu fosil kaydında bilim adamları, beslenme için deniz tabanında büyüyen, krinoid saplarının üzerinde sayısız mercan örneği olduğunu söylüyor.

Bu iki canlı yaklaşık 273 milyon yıl önce, krinoidlerin ve mercanların neslinin tükenmesinden sonra fosil kayıtlarından kayboldu. Permiyen-Triyas neslinin tükenmesinden sonra Mezozoik dönemde her iki canlının diğer türleri ortaya çıktı, ancak hiçbir zaman simbiyotik ilişki içinde oldukları görülmedi.

Yaşayan fosiller 273 milyon sonra yeniden keşfedildi

Yeni keşifte ise okyanus yüzeyinin 100 metreden fazla derinliğinde oldukları bulundu. Keşif, yaşayan Japon deniz zambaklarının saplarında büyüyen iki farklı mercan türünü ortaya çıkardı. İki farklı mercan türü, Abyssoanthus cinsinde çok nadir bulunan bir hekzakoral içeriyor.

Örnekler, iç yapıları ortaya çıkaran stereoskopik mikroskopi kullanılarak tarandı ve türleri tanımlamak için DNA barkodlamasına başvuruldu. Krinoidlerin mercanla olan ilişkisinden ne gibi fayda sağladığı belirsiz, ancak ilginç bir durum ortaya çıkarıldı: Paleozoik mercanların aksine, yeni örnekler krinoidlerin iskeletinin yapısında hiçbir değişiklik yaratmamış.

Makalede, "Paleozoik toplulukların özelliği olan mercan-krinoid birlikleri, Permiyen'in sonunda ortadan kayboldu. Bu güncel çalışma ise modern denizlerdeki yeniden keşfedilmelerinin ilk ayrıntılı incelemesini temsil ediyor" denildi.

Peki ya siz yaşayan fosiller hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 273 milyon yıl önce soyu tükendiği düşünülen canlılar birlikte nasıl yaşadı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşın.