Yaşlandırma Uygulaması FaceApp'in Klonları da İndirme Rekoru Kırdı!

Sosyal medyayı kasıp kavuran yaşlandırma uygulaması FaceApp’in popülaritesi diğer geliştiricilere de yaradı. App Store ve Google Play Store aramalarında yüz değiştirme uygulamaları ilk sırayı aldı. İşte FaceApp kadar popüler olan ancak az bilinen o mobil uygulamalar.

Yapay zeka destekli yüz değiştirme uygulaması FaceApp, App Store ve Google Play Mağazası’nda uzun süredir mevcut ve oldukça popüler. Seneler öncesinde Android ve iPhone kullanıcılarına açılan ve ara ara gündeme düşen uygulama, yeniden gündemde. Şu sıralar herkes sosyal ağ platformlarında yaşlanmış hallerini paylaşıyor. Twitter, Facebook, Instagram, tüm sosyal mecralarda gördüğümüz tüm yaşlılık efektleri FaceApp ile yapılıyor.

Yaşlandırma dışında da etkileyici efektler vermesine karşın ağırlıklı olarak yaşlandırma efektinin kullanıldığı bu yüzden de yaşlandırma programı olarak anılmaya başlayan FaceApp, Android ve iOS’ta indirme rekoru kırarken geri planda kalmış benzerleri de ilgi görmeye başladı. Örneğin; 9 yıllık bir uygulama olan AgingBooth, şu anda App Store’da 2. sırada, Google Play’de de popüler 50 uygulama arasında yer alıyor. Yaklaşık üç senedir güncellenmemesine rağmen uygulama, geçtiğimiz hafta tek başına iOS platformunda 2.2 milyondan fazla kez indirildi. Bu noktada Aging Booth’un FaceApp kadar gerçekçi değişimler yapmadığını belirtelim. FaceApp’in popülerliğiyle yükselen bir diğer uygulama da; faceapp!. FaceApp’in simgesine benzer bir simge kullanan Faceapp!, hiçbir yaş değiştirme özelliğine sahip olmamasına; Snapchat’in yüz değiştirme efektini uygulamasına karşın şu anda App Store’da 7. ücretsiz uygulama olarak yerini alıyor. Aynı isimli uygulama, geçtiğimiz hafta 27.000’den fazla kez indirildi. Daha etkili sonuç alacaklarını düşünerek ücretli yüz değiştirme uygulamaları arayışında olanların dikkatini çeken Oldify da FaceApp ile birlikte popüler olan uygulamalar arasında. 6.99 TL olan uygulama, Apple’ın listesine göre en çok indirilen ücretli uygulamalardan biri. Sensor Tower verilerine göre geçtiğimiz hafta 330.000’den fazla kez indirilmiş.

Gizlilik sorunlarıyla da gündemde olan yaşlandırma programı FaceApp, popülerliğini kaybedecek mi ilerleyen zamanlarda göreceğiz.