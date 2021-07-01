Yaşlanmayı Durduran İlaç İçin Klinik Deney Tarihi Belli Oldu

Yaşlanmayı durduran ilaç için klinik deneylerin yapılacağı tarih, Amerika Birleşik Devletleri Özel Harekât Komutanlığı tarafından açıklandı. Yaşlanmanın ve yaşlanma ile dokuda meydana gelen onarım sorunlarının önüne geçmesi beklenen ilacın insanların daha dinamik ve genç kalmasına yardımcı olacağı umuluyor.

Yaşlanmayı Durduran İlaç Testlere Ne Zaman Başlayacak?

ABD Özel Harekât Komutanlığı, yaşlanma ile meydana gelen bazı sorunların önüne geçecek hap için önümüzdeki yılı işaret etti. Pentagon'un insan performansını arttırma çalışmalarının çok daha geniş bir parçası olması beklenen ilaç önümüzdeki yıl klinik deneylere başlıyor.

Lisa Sanders, cuma günü yapmış olduğu açıklamada Hapın başarılı olması halinde yaşlanmayı gerçekten geciktirebileceğini, yaşlanma ile daha kalıcı hale gelen yaralanmaların başlangıcını önleyebileceğini söyledi.

SOCOM (ABD Özel Harekât Komutanlığı) Sözcüsü Tim Hawkins, klinik öncesi güvenlik gibi çalışmaların tamamlandığını ifade etti. Hapın geliştirilmesinde diğer işlem yetkisinin kullanılması için özel biyoteknoloji laboratuvarı Metro International Biotech ile iş birliği yapılıyor.

Sözcü Hawkins, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Yaşlanmayı ertelemeye yönelik bu çabalar zaten doğal olarak var olmayan fiziksel özellikler yaratmak için gösterilmiyor. Bu, yaşla birlikte azalan performansın insanlara kaybettirdiği yetenekleri yeniden kazandırarak onları göreve hazır hale getirmekle ilgilidir. Biz hem siviller hem de askerler tarafından çeşitli kullanımlar için uygun bir hap geliştirmek için sektörün önde gelen isimleri ve klinik araştırma tesisleri ile çalışıyoruz. Bu çalışmanın sonucunda elde edilen faydalar, insan performansını üst düzeye çıkarmayı içerebilir. Dayanıklılık artabilir, yaralanmaların ardından daha hızlı iyileşme sağlanabilir."

ABD Özel Harekât Komutanlığı Sözcüsü Hawkins'e göre SOCOM'un 2018 yılından bu yana yaşlanmayı durduran ilaç için yaptığı harcama 2,8 milyon dolara ulaştı. Önümüzdeki yıl ilacın klinik deneylerine başlanacak ve ilacın gerçekten başarılı olup olmayacağı o zaman açıklığa kavuşacak.

Peki, sizin bu ilaç ile ilgili düşünceleriniz neler? Sizce yaşlılığın yol açtığı en büyük sorunlardan biri olan doku onarma fonksiyonunun eskisi gibi olmasına yardımcı olabilir mi? İlaç ile ilgili bütün görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle ve okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.