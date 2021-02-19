Bilim İnsanlarından Yeni Mucize: Yaşlanmayı Durduran İlaç!

Japonya'daki bilim insanları, yaşlanmayı durduran ilaç geliştirdi. Vücudun yaşlanan hücrelerden kurtulmasına ve yaşlılık belirtilerini ortadan kaldırmaya olanak tanıyan mekanizmanın keşfini yapan bilim insanlarının yeni ilacı hakkında merak edilen bütün ayrıntılar haberimizde.

Yaşlanmayı Durduran İlaç Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Tokyo Üniversitesinden Prof. Dr. Makoto Nakanisi, yaşlılığın önüne geçen yeni teknolojinin temelde vücudun artık bölünemeyen fakat iltihaplanma ve yaşlanmaya sebebiyet verebilen yaşlı hücrelerden kurtulmasının mümkün hale gelebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Nakasini, konu hakkında yapmış olduğu açıklamada, "Bu hücreler çıkarılsa neden oldukları iltihaplanma süreçleri durdurabilir, dolayısıyla yaşlanmanın semptomlarında önemli bir iyileşme sağlanabilir" sözlerini kullandı.

Yaşlanan hücreler için hücrelerin hayatta kalmasına yardım eden GLS1 enziminin gerekli olduğu tespit edildi. Bu enzimi frenleyecek inhibitör yardımı ile iltihaplanmaya yol açan hücreleri yok etmek mümkün olabilir. Bu inhibitörün klinik denemelerinden geçen bir kanser ilacında kullanılmasında karar kılındı çünkü kanser hücrelerinin çoğalması da GLS1 enzimine bağlı.

Bilim insanları, fareler üzerinde yapılan testlerin oldukça başarılı geçtiğini kaydetti. Prof. Dr. Nakasini, ilacın ne zaman kullanılabileceğine ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Eğer yan etkileri olmazsa muhtemelen yaşa bağlı değişikliklere karşı kullanılabilecek. Yani büyük ihtimalle çok yakında yaygın kullanıma girecek. Bu, büyük umut veriyor. 5-10 yıl içinde yaşlıların kullanmasını görmek istiyorum."

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Japon Bilim İnsanları, Kellik Tedavisini de Bulmuştu

Japonya'daki bilim insanları, geçen günlerde insanların direkt sağlığını etkilemese de ruhsal durumunu büyük ölçüde etkileyen kelliğe de bir tedavi geliştirdiğini söylemişti.

Kelliğe kesin bir çözüm olma potansiyeline sahip tedavi yöntemine giden deneylerde toplanan bilgilerin kellik sorununa gerçek bir çözüm olabileceğini göstermişti.

Yaşlanmanın önüne geçen tedaviyi bekleyen insanlar gibi kellik tedavisini bekleyen insanlar da bu tedaviyi bir mucize olarak görülüyor. Japon bilim insanlarının insanların günümüzde en büyük sorunlarından bir tanesine değindiği kellik tedavisine ilişkin daha fazla bilgi elde etmek için bilim insanlarının geliştirdiği kellik tedavisi ile ilgili açıklamaların yer aldığı aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.