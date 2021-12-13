Japon Bilim İnsanları Yaşlanmayı Geciktiren Aşı Geliştirildi

Yaşlanmayı geciktiren aşı geliştirildi. Japon bilim insanları tarafından geliştirilen aşı diyabet, damar sertleşmesi ve yaşlanmaya yol açan zombi hücreleri ortadan kaldırabiliyor. Hayvanlarda yapılan deneyler, aşının yaşlanmayı ciddi oranda geciktirdiğini gözler önüne serdi.

Yaşlanmayı Geciktiren Aşı Ne Zaman Çıkacak?

NTV'deki habere göre Japonya'da yer alan bilim insanları damar sertleşmesi, diyabet ve yaşlanmaya neden olan zombi hücreleri ortadan kaldırabilen bir aşı geliştirdi. Aktarılan bilgilere göre aşı uygulanan farelerde zombi hücreleri olarak da bilinen yaşlanan hücrelerin seviyelerinde azalma görüldü.

Zombi hücreler, zamanla bölünmeyi durduran fakat ölmeyen hücreler olarak tanımlanıyor. Bu hücreler zaman içerisinde zararlı kimyasallar salgılamaya başlıyor ve sağlıklı hücrelerin zarar görmesine neden oluyor.

Japon bilim insanları, geliştirdikleri aşının antikorlar oluşturduğunu söyledi. Çalışma kapsamında aşı uygulanan farelerin, aşılanmamış farelere kıyasla daha yavaş bir oranda yaşlılıkla ilişkili hücre oluşturduğu gözlemlendi.

Bilim insanları, yeni aşının şu anda piyasada yer alan yaşlanma önleyici hücre tedavilerinden daha az olumsuz yan etkileye sahip olduğunu ve etkisinin çok daha uzun sürdüğünün altını çizdi. Söz konusu aşının ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.

Juntendo Üniversitesinde görevli Prof. Dr. Toru Minamino ve ekibi tarafından geliştirilen aşının sonuçları Nature Agins isimli bir dergide yayımlandı. Aşıya ilişkin önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Minamino, aşının damar sertleşmesi, diyabet ve yaşlanma ile ilgli diğer hastalıkların tedavisinde uygulanabileceğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Yeshiva Üniversitesi Albert Einstein Tıp Fakültesi Yaşlanma Araştırmaları Enstitüsünün kurucu direktörü Nir Barzilai, uzun yaşam için para harcamak isteyen çok sayıda insanın olduğunu söyledi.

ABD merkezli Alkahest şirketi ise çok ilginç bir çalışma gerçekleştirdi. Alkahest tarafından gerçekleştirilen araştırmalara göre genç farelerden alınan kanın yaşlı farelere verilmesi, beyin sağlığı üzerinde önemli ölçüde olumlu etki sağlıyor. Araştırmacılar, yaptıkları çalışmalarda kanda yaşlanma karşıtı tedavilerde kullanılabilecek yaklaşık 8 bin protein buldu.

Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi Genetik ve Gelişim Bölümü Başkanı Gerard Karsenty, yaşlanmanın insanlığın bir icadı olduğunu, fillerin bir milyon yıl önce de şu anda da 100 yıl yaşadığını ifade etti.