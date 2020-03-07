Yaşlanmayı Yavaşlatmak Artık Mümkün! İşte Detaylar:

Yapılan bir çalışma sonucu, bilim insanları yaşlanmayı yavaşlatmanın mümkün olduğunu açıkladı.

New York Üniveristesinde gerçekleştirilen bir çalışma sonucu, beyin fonksiyonlarında ilk yaşlanma belirtilerinin görüldüğü zaman tespit edilerek, bu süreç yavaşlatıldı.

Araştırma, yaşları 18 ila 88 arasında değişen 1000 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Katılımcılrın beyin MRG'sini çeken araştırmacıların amacı, deneklerin beyinlerinin farklı durumlara verdikleri tepkileri görmekti. Tüketilen gıda ve yaşın, beynin farklı noktalarını nasıl etkilediğini görmek isteyen bilim insanları, yaptıkları çalışmalar sonrasında, elde etmek istedikleri verileri toplamayı başardılar.

Yaşlanma nasıl yavaşlatılır?

Yapılan incelemeler sonucunda, beynin farklı yerlerinde etkileşimin yaşla doğru orantılı olarak kötüye gittiği tespit edildi. Araştırmacılar, bu durumun vücudun insüline karşı geliştirdiği direnç ile doğru orantılı olabileceğini belirtti.

İnsanın yaşlanmasıyla birlikte, beynin vücuda giren glikozu olması gerektiği gibi işleyemediğini ve bu yüzden de nöronların beyin bölgeleri arasındaki etkileşim ağlarını istikrarsızlaştırdığı söylendi.

Araştırmacılar, glikoz alternatifi olarak ketonları tavsiye ediyor. Yapılan çalışmada, bireylere normal ve düşük karbonhidratlı diyetler uygulandı ve beyinlerinin stabilitesine bakıldı. Sonuç olarak keton diyetinin beyin bölgelerinde etkileşimi geliştirdiği ve bilişsel aktiviteyi arttırdığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar, keton diyetinin genç bireylerde de etkili olduğunu gösterdi.