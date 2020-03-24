Yaşlı Adamı Polis Taklidi Yaparak Tehdit Eden Şahıs Gözaltına Alındı

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde bir genelge yayınlayarak 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma sınırlaması getirmişti. Bu yasak ile ilgili çekilen bir video, sosyal medya üzerinden yoğun tepki gördü.

Polis Taklidi Yapan Şahıs Gözaltına Alındı

Videoda bir şahıs, kendisini polis olarak tanıtarak yaşlı adamı tehdit etti. Yaşlı adama kendisini polis olarak tanıtıp evine dönmesi gerektiğini ve şimdilik işlem yapmadıklarını söyleyen M.T.E isimli şahıs gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E., Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı. Videoya çektiği İhsan Amcamızı Kaymakamımız ziyaret ederek Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik" ifadeleri kullanıldı.

M.T.E isimli şahıs, kendisine yöneltilen eleştirilere karşı şu şekilde kendisini savundu: "Bu sabah paylaştığım video nedeniyle küfredilmiş, linç yemişiz. Video öncesi amca ile konuştuk. Öncelikli sohbet ettik. Herhangi bir amacımız yoktu. Amca ile dalga geçmiyoruz, küfretmiyoruz. Amca otobüse binemediği için taksi parasını da verdim.”