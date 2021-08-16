Yaşlı Ayçiçekler Neden Her Zaman Doğuya Bakar?

Yaşlı ayçiçekler neden doğuya bakıyor? California Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yaşlı ayçiçekleri daima yükselen Güneş'e bakıyor çünkü artan sabah sıcaklığı daha fazla arı çekiyor ve ayrıca bitkilerin daha verimli üremesine yardımcı oluyor.

Doğuya bakan ayçiçekleri, diğer yönlere bakan ayçiçeklerinden daha mutlu, daha sağlıklı ve daha üretkendir ve hepsi sabah güneşinin sıcaklığına bağlı. UC Davis Biyolojik Bilimler Koleji'nde bitki biyolojisi profesörü ve makalenin kıdemli yazarı Stacey Harmer, "Doğuya bakmaları oldukça çarpıcı. Daha fazla yavru üretme şansına sahip oldukları için doğuya bakmaları daha iyi." dedi.

Yaşlı Ayçiçekler Neden Doğuya Bakıyor?

Ayçiçekler büyürken gündüzleri Güneş'i takip etmek için başlarını bir ileri bir geri çevirirler. Harmer'ın laboratuvarında yapılan önceki çalışmalar, bu izlemenin dahili sirkadiyen saati tarafından kontrol edildiğini gösterdi. Ancak çiçek başları veya kapitula olgunlaştıkça ve gövdeleri sertleşip odunsu hale geldikçe sabah güneşine bakan tarafın bu hareketi azalır.

Doktora sonrası araştırmacı Nicky Creux, saksılarını çevirerek ayçiçeklerinin yönünü değiştirdiğinde doğuya bakan çiçek başlarının, özellikle sabahları, batıya bakan bitkilerden çok daha fazla arı çektiğini fark etti.

Bir dizi deney kapsamında Creux, Harmer ve diğer meslektaşları, doğuya bakan başların sabahları batıya bakan çiçek başlarından önemli ölçüde daha sıcak olduğunu buldu. Harmer, bu sıcaklığın sabahın erken saatlerinde yiyecek arayan arılara enerji faydası sağladığını söyledi. Doğrudan güneş ışığı ayrıca çiçek yapraklarında arıların görebildiği ancak insan gözünün göremediği ultraviyole ışınları da aydınlatıyor.

Bir ayçiçeği aslında yüzlerce, bazen binlerce ayrı çiçeğin bileşimidir. Bu bireysel çiçekler, ilk önce çiçek başının dış kenarında gelişir ve karakteristik spiral desenler oluşturur. Bitkilerin oryantasyonu da çiçek gelişimini ve üreme başarısını etkiler. Doğuya bakan bitkiler daha büyük ve daha ağır tohumlar üretme eğilimindeyken ayrıca arıların ziyaret ettiği saatlerde fazladan polen saldılar.

Bu etkiler, çiçek başındaki sıcaklık tarafından kontrol ediliyor gibiydi. Araştırmacılar, batıya bakan çiçek başlarını ısıtmak için portatif bir ısıtıcı kullandıklarında, doğuya bakan çiçek başlarına benzer sonuçlar elde edebildi.

Son olarak Virginia Üniversitesinde bir lisans öğrencisi olan Evan Brown, tohum üretebilen ancak polen üretemeyen steril erkek bitkileri aldı ve doğuya veya batıya bakan normal bitkilerle çevreledi. Genotiplemeyi kullanarak erkek bitkilerin doğuya mı yoksa batıya bakan bitkiler tarafından mı tozlaştığını ayırt edebildi. Ekip, doğuya bakan bitkilerden gelen polenlerin batıya bakan bitkilerden daha fazla yavrudan sorumlu olduğunu buldu.