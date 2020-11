Hızlı Yürümek, Yaşlı Kadınların Hipertansiyon Riskini Düşürüyor!

Yeni yapılan bir araştırma, her gün 30 dakika boyunca yürüyen kadınların yüksek tansiyon riskini önemli ölçüde düşürebileceğini gösteriyor. Aynı araştırma, yaşlı kadınların her gün 30 dakika boyunca yürümemesine ve günlük aktivesinin orta seviyede olmasına rağmen hızlı yürümenin yaşlı kadınların hipertansiyon riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor. Araştırma ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Her Gün Yürüyen Yaşlı Kadınların Hipertansiyon Riski Daha Düşük!

Yaşlı kadınların günlük aktivelerinin hastalıklar üzerinde bir ilişkisinin olup olmadığına dair bir araştırma yapıldı. Bu araştırmanın sonucunda her gün 30 dakikalık bir yürümenin yaşlı kadınlarda yüksek tansiyon riskini düşürdüğü öğrenildi. Aynı araştırma ayrıca günde yaşlı kadınların her gün 30 dakika yürümemesine ve günlük faaliyetlerinin orta seviyede faaliyetler olmasına rağmen yüksek tansiyon riskini düşürdüğünü gösterdi.

50 ila 79 yaşlarındaki 80.000’den fazla postmenopozal kadın üzerinde yapılan başka bir çalışma, bu yaş gruba giren kadınların uyanıkken koltukta oturmak veya yatmak gibi kişinin uzun bir süre hareketsiz kalmasına neden olan eylemlere daha fazla zaman harcadığını ve uzun süre hareket kalmalarından ötürü kalp yetmezliği gibi sorunlarla hastaneye yatmaları ile bu durumun arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koydu.

Araştırma, günlerini 9,5 saatten fazla oturarak veya uzanarak geçiren kadınların hareketsiz kaldıkları süreden sonraki dokuz yıl boyunca kalp yetmezliği gibi bir sorunla karşılaşma olasılığı, her gün düzenli olarak hareket eden kadınlara göre %42 daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Buffalo’s School of Public Health & Health Professions üniversitesinden Michael LaMonte, iki bilimsel makalenin de dikkate alınması gerektiğini ifade etti ve yaşlı kadınlara yönelik şu şekilde konuştu: "Daha az oturun, kalp sağlığınız için daha çok yürüyün."

Her iki çalışmanın ortak yazarı ve Buffalo’s School of Public Health & Health Professions üniversitesinin dekanı Jean Wactawksi-Wende, katılımcılar bize hipertansiyon ve kalp yetmezliğinin önlenmesinde düzenli olarak yürümenin ve her gün çeşitli aktiviteler yapmanın önemi hakkında bilgi sağladı. Yürümek ve hareket etmek, günlük hayatımıza kolaylıkla entegre edilebilecek basit aktivitelerden oluşuyor” ifadelerini kullandı.