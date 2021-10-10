Pandemi Sonrası Yaşlılar Gençlerden Daha Fazla Oyun Oynuyor

Son araştırmaya göre yaşlılar gençlerden daha fazla oyun oynuyor. İnsanlar karantina sonrası artık daha da fazla oyun oynuyor, ancak bu artış yaşlı grupta ön plana çıktı.

Pandemi sırasında kullanımı doğal olarak artış gösteren eğlence mecralarından biri de oyun sektörüydü. Önceki karantinaların kaldırılmasıyla bireyler artık evleriyle sınırlı kalmasa da, video oyunları insanların zamanını her zamankinden daha fazla işgal etmeye devam ediyor.

Pazar araştırma şirketi NPD Group'un '2021 Evolution of Entertainment' raporuna göre, 2019'dan 2020'ye oyun oynamak için harcanan sürede kayda değer bir artış oldu. ABD'de haftalık ortalama oyun saati 12,7'den 14,8'e yükseldi.

Nüfusun çoğunun pandemi nedeniyle evlerine kapatıldığı göz önüne alındığında bu büyüme anlaşılabilir. Ancak ilginç olan oyun oynayan yaş grubunda: 45-64 yaş arası ABD'li oyuncular 2021 boyunca haftada 16,5 saat oyun oynadı.

Yaşlılar Gençlerden Daha Fazla Oyun Oynuyormuş

NPD tarafından yapılan açıklamada, "2019'da bu yaş grubundaki tüketicilerin %65'i haftada yaklaşık 9 saat oyun oynadı. Bu, 2020'de önemli ölçüde sıçrayarak haftada yaklaşık 12 saat oynayan %69'a çıktı ve bu yıl da yaklaşık 16 saat oyun ile %75'e çıktı" dedi.

Yaşlı oyuncuları meşgul eden sadece eğlence yönü değil. NPD, oyunun aile ve arkadaşlarla da bağlantıda kalmalarına nasıl izin verdiğine dikkat çekti.

Araştırma firmasının analisti Mat Piscatella, "Bu oyuncular diğer yaş gruplarından daha fazla oynamaya devam etti" dedi ve şunları söyledi:

"Piyasada oyun oynayanların oranındaki genel düşüşe rağmen, 45-64 yaşındaki oyuncuların oyun oynamak için harcadıkları zaman artmaya devam etti. Açıkça oyun, çocuklara ve gençlere ait bir segment değil, tüm yaş gruplarını kapsayan bir pazardır. Her yaştan oyuncuya hitap ediyor."

Piscatella'nın bahsettiği düşüşe gelince NPD, 2021'de video oyunları oynayan toplam Amerikalı sayısının 2020'de yüzde 79'dan yüzde 76'ya düştüğünü açıkladı. Ancak bu, 2019'daki yüzde 73 rakamının hala önünde.

Bu arada ABD'de video oyunlarına harcanan para miktarı, Temmuz 2021'de sona eren altı ayda %35 arttı. 2020'de yapılan bir başka anket, pandeminin zirvesinde iki buçuk aylık karantina sırasında, yetişkinlerin oyun oynamak için 110 saat harcadığını söylüyordu.