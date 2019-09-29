Yaşlılar Kansere Karşı Daha mı Dayanıklı? İşte Yeni Araştırma Sonuçları! 

Liverpool Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, insanların yaşlanmasıyla kanser hastalığı arasındaki ilginç bir bağlantıyı ortaya çıkardı.

Aging Cell dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre fizyolojik olarak yaşlanmak, bazı durumlarda kötü huylu tümörlerin gelişmesini engelleyebiliyor.

Çeşitli onkolojik vakalarda meydana gelen genetik değişikliklerle yaşlanan insanların vücudundaki değişiklikleri karşılaştıran bilim insanları, yaşlıların organizmasında oluşan süreçlerin belli ölçüde birbirini nötrleştirdiğini keşfetti.

Mutasyonlu Hücreleri Yavaşlatıyor

Araştırma sonuçlarına göre, dokuların yaşlanmasıyla yeni mutasyonların oluşması engelleniyor. Yaşlı dokular aynı zamanda mutasyona uğrayan zararlı hücrelerin bölünmesini de yavaşlatıyor. Bu sayede onkolojik bir hastalığın gelişimi önemli ölçüde engelleniyor.

Bilim insanlarına göre bu nedenle, yaşlandıkça kanser vakalarının sayısında ciddi bir azalma görülüyor.

