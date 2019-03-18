Yaşlıların İnternet Kullanımında Büyük Artış

Türkiye’deki yaşlı nüfusuna dair yapılan yeni bir araştırma yayınlandı. Yaşı olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun 2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi iken son beş yılda yüzde 16 artarak 2018 yılında 7 milyon 186 bin 204 kişi olduğu aktarıldı. Yaşlıların internet kullanımındaki artış gözlerden kaçmadı.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki yeri 2014 yılında yüzde 8 civarındayken, 2018 yılında bu rakam 8,8’e kadar yükledi. Yaşlı nüfusun 2018 yılında yüzde 44,1'ini erkek nüfus, yüzde 55,9'unu kadın nüfus oluşturdu. Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2014 yılında yaşlı nüfusun yüzde 60,9'u 65-74 yaş grubunda, yüzde 31,4'ü 75-84 yaş grubunda ve yüzde 7,7'si 85 ve daha yukarı yaş grubunda iken, 2018 yılında yüzde 62,2'si 65-74 yaş grubunda, yüzde 28,6'sı 75-84 yaş grubunda ve yüzde 9,2'si 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görüldü.

Dünya nüfusunun 2018 yılında yüzde 9,1'ini yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla yüzde 33,2 ile Monako, yüzde 28,4 ile Japonya ve yüzde 22,4 ile Almanya oldu. Türkiye bu sıralamada 167 ülke arasında 66. sırada yer aldı.

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre, İnternet kullanan 65-74 yaş grubundaki yaşlı bireylerin oranı 2014 yılı Nisan ayında yüzde 5 iken bu oran 2018 yılının aynı ayında yüzde 17'ye yükseldi. İnternet kullanan yaşlı bireyler cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerin kadınlardan daha fazla İnternet kullandığı görüldü. İnternet kullanan yaşlı erkeklerin oranı 2018 yılında yüzde 23 iken yaşlı kadınların oranı yüzde 11,9 oldu.