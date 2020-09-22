Bilim Kurulu Üyesi Uyardı: Yaşlıların Yerini Gençler Dolduruyor!

Son zamanlarda artmaya devam eden yeni tip koronavirüs vakaları ile birlikte tedbirlerde sıkılaştırmaya gidilirken değişen veriler de dikkatleri çekiyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev alan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz yaptığı açıklamalarda yoğun bakımlardaki artan genç hasta oranlarına dikkat çekti.

Gençlerin Yoğun Bakıma Girme Oranı Artıyor!

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde görev alan Gündüz, gençlerin 'bize bir şey olmaz' düşüncesi ile serbestçe hareket ettiğini, oysa gerçekte durumun bu olmadığını vurguladı. Gündüz tarafından paylaşılan verilere göre gençler, eskisine nazaran daha sık hasta oluyor ve yoğun bakımdaki hastaların yüzde 25 oranındaki kısmını oluşturuyor.

"Görüyoruz ki yaşlı bireyler bu süreçte kendilerine daha da dikkat ediyorlar. O nedenle ne yazık ki yaşlıların bıraktığı yoğun bakım alanını gençler dolduruyor. Ayrıca elli yaş altındaki hastalar da artık yoğun bakım tedavisi görecek kadar ağırlaşabiliyor."

Gündüz, açıklamalarının devamında grip ve koronavirüs ile ilgili benzerliklere de dikkat çekti.

"Belirtileri birbirine çok yakın. O nedenle laboratuvar testleri ve birtakım hastanede yapılan tetkiklerle birini diğerinden ayırt etmek mümkün oluyor. Ancak toplumumuz eğer Covid-19 için alınan önlemlere devam ederse mevsimsel gripten de korunabiliriz. Biz yine maske, mesafe ve el hijyenine dikkat edelim. Düzensiz kalabalıklara girmekten kaçınalım. Böylelikle hem koronavirüsten hem de mevsimsel gripten korunmuş oluruz."

Peki siz yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gençler, üst yaş grubundaki bireyler kadar hassas ve dikkatli bir şekilde davranıyorlar mı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.