672 Projeye Yatırım Teşvik Belgesi: Binlerce Kişiye İstihdam Sağlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 672 projeye yatırım teşvik belgesi verdi. Temmuz ayında belge alan projeler 8 binden fazla vatandaşa istihdam sağladı. Bakanlık tarafından verilen belgeler ile işletmeler 4,5 yıl boyunca vergi avantajlarından ve finansman desteklerinden yararlanacak.

Yüzlerce Projeye Yatırım Teşvik Belgesi Verildi

Yatırımları desteklemek amacı ile sağlanan yatırım teşvik belgesi uygulamasından temmuz ayında 672 proje yararlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen belgelerle projelerin yatırım tutarı 14 milyar 948 milyon 961 bin 316 TL olarak açıklandı. Yatırımların 19 bin 407 vatandaşa istihdam sağlaması bekleniyor.

Resmî Gazete'de yer alan bilgilere göre temmuz ayında 170 yatırım teşvik belgesine tamamlanma vizesi verildi. Yatırım işlemi tamamlanan projelerin yatırım tutarı 5 milyar 856 milyon 148 bin 224 TL oldu. Bakanlık tarafından sağlanan belgeden yararlanan şirketler, 4,5 yıl boyunca kurumlar vergisi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV muafiyeti, SGK teşviki, faiz desteği gibi avantajlardan faydalanabilecek.

IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Mesut Şenel, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Şenel, yapmış olduğu açıklamada aşağıda yer alan şu ifadelere yer verdi:

"Temmuz 2021’de yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan projeler 8 bin 828 kişilik istihdam yarattı. İşletmelerin devlet desteklerinden faydalanarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaları ihracat ve istihdam oranlarını artırıyor. Devlet teşvik ve destekleri konularında deneyimli ekibimizle işletmeler için en uygun programları belirleyerek vergi avantajlarından ve finansman desteklerinden faydalanmalarını sağlıyoruz."

Savunma Sanayi Devleri İş Birliği Protokolü İmzalamıştı

Geçtiğimiz günlerde Savunma sanayi devlerinin Teknopark İstanbul ile girişimcilik ekosistemine açıldığı duyurulmuştu. Teknopark İstanbul; ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, TEI ve BMC ile girişimcilik faaliyetleri özelinde "Stratejik Çözüm Ortaklığı" iş birliği protokolünü hayata geçirmişti.

Paylaşılan bilgilere göre "Stratejik Çözüm Ortaklığı" iş birliği protokolü ile Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi binası içinde iş ortaklığı modeli oluşturuldu. Program kapsamında stratejik çözüm ortakları ile kurumsal iş birliği, kurum içi girişimcilik ve girişimcilik faaliyetleri ile girişimcilere yönelik destek programları düzenlenmeye başlandı.

Protokol ilk aşamada 6 kurum arasında imzalanmıştı. Protokolün teknoparkların, uydu ve ortak kuluçkalarının, farklı vakıf ve Milli Savunma Bakanlığı şirketlerinin ve özel sektörün katılımı ile büyümesi katılımı ile büyümesi bekleniyor.