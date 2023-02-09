Deprem Sonrası Yatırım ve Emeklilik Fon İşlemleri Durduruldu

Kahramanmaraş depremine dair hükûmet ve şirket bazlı gelişmeler gerçekleşmeye devam ediyor. Bir süredir borsa işlemlerinin durdurulmasına dair yapılan haykırışlar geçtiğimiz gün olumlu sonuçlanmıştı. Bugün ise Sermaye Piyasası Kurulu, yatırım ve emeklilik fon alım satımlarının durdurulduğunu açıkladı.

Sermaye Piyasası Kurulu, yaptığı açıklamada alınan bu kararın Borsa İstanbul'un kapatılmasına paralel olduğunu belirtirken, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu TEFAS ile Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu BEFAS'ın Borsa İstanbul açılana dek kapalı kalacağını duyurmuş oldu.

Eskilerde bir bankadan fon almak için o bankada çalışma şartı güdülürken, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu sayesinde fon alım satımları internet aracılığıyla mümkün oluyor. Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu ise vatandaşların bireysel emeklilik sistemleri için fon alım satım yapmalarına olanak tanıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu Konuya Dair Açıklama Yayınladı

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelen açıklama şu şekilde: