Deprem Sonrası Yatırım ve Emeklilik Fon İşlemleri Durduruldu
Deprem sonrası geçtiğimiz gün alınan Borsa İstanbul'un kapatılması kararı bugün yatırım ve emeklilik fon işlemlerinin de kapatılmasına yol açtı. İşte detaylar!
Kahramanmaraş depremine dair hükûmet ve şirket bazlı gelişmeler gerçekleşmeye devam ediyor. Bir süredir borsa işlemlerinin durdurulmasına dair yapılan haykırışlar geçtiğimiz gün olumlu sonuçlanmıştı. Bugün ise Sermaye Piyasası Kurulu, yatırım ve emeklilik fon alım satımlarının durdurulduğunu açıkladı.
Sermaye Piyasası Kurulu, yaptığı açıklamada alınan bu kararın Borsa İstanbul'un kapatılmasına paralel olduğunu belirtirken, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu TEFAS ile Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu BEFAS'ın Borsa İstanbul açılana dek kapalı kalacağını duyurmuş oldu.
Eskilerde bir bankadan fon almak için o bankada çalışma şartı güdülürken, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu sayesinde fon alım satımları internet aracılığıyla mümkün oluyor. Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu ise vatandaşların bireysel emeklilik sistemleri için fon alım satım yapmalarına olanak tanıyor.
Sermaye Piyasası Kurulu Konuya Dair Açıklama Yayınladı
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelen açıklama şu şekilde:
"Borçlanma araçları şemsiye fonu, para piyasası şemsiye fonu, garantili/koruma amaçlı şemsiye fonu, kıymetli madenler şemsiye fonuna bağlı olarak ihraç edilen fonlar, unvanında Döviz, para piyasası ve kısa vadeli ibareleri yer alan serbest fonlar ile unvanında yabancı ibaresi yer alan fonlar, katılım şemsiye fonuna bağlı fonlardan unvanında belirli bir varlık grubu (kira sertifikası, altın, kıymetli madenler, para piyasası) geçen fonlar dışındaki fonların birim pay değeri hesaplamamaları ve katılma payı alım satımını durdurmaları uygun bulunmuştur. Bu kapsamda, söz konusu fonların TEFAS işlemleri de durdurulmuştur.
Pay alım/satım işlemleri durdurulan yatırım fonu ve emeklilik yatırım fonları için değerleme tarihi 8 Şubat olan pay alım/satım talimatlarının gerçekleştirilmesinde değerleme tarihi olarak pay piyasasının açıldığı ilk gün dikkate alınacaktır."
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Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan ve 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen depreme dair yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
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