Bir Yatırımcı 1.13 Milyar Dolara 20 Trilyon Shiba Inu Satın Aldı

Henüz kim olduğunu bilinmeyen bir yatırımcı 20 trilyon Shiba Inu aldı. Yaklaşık olarak 1,13 milyar dolar tuttuğu düşünülen bu satın alım, memecoin'lerin nereye kadar büyüyeceği konusunda bir soru işareti.

Shiba bu hafta sonu büyük bir satın alma gördü ve Robinhood'da listelenmesi için dilekçe imzalama desteğinde büyük bir artış yaşadı.

7 Kasım Pazar günü, Etherscan'da yazılı bir blok, 20.000.000.000.000.000 Shiba Inu tutarında tek bir işlem gösteriyor. Bu, 1,13 milyar ABD dolarının üzerinde bir yatırım anlamına geliyor. Satın alma, aşağıdaki resme göre crypto.com'da yapıldı.

Bu kadar büyük bir hareketin Shiba pazarında ne gibi bir etkisinin olabileceği tam olarak belli değil. Bu yazının yazıldığı sırada CoinMarketCap.com'a göre, token başına fiyat son 24 saatte %1,5 düştü ve şimdilik neredeyse nötr bir etki yaşattığını gösteriyor.

Bununla birlikte Shiba'nın değerlemesinin temel bilgiler veya teknik analizden ziyade aktif topluluğunun hissiyatı tarafından yönlendirildiği göz önüne alındığında -çoğu meme madeni parada olduğu gibi- bu bir milyar dolarlık satın alma, borsadakiler için olumlu bir sinyal olarak alınabilir.

Ancak tam tersi olarak bu anlaşmanın, daha büyük bir piyasa manipülasyonunun parçası olabileceği ve olumsuz yayılma etkileri de gösterebileceği düşünülüyor.

Balina yatırımcı 20 trilyon Shiba Inu aldı

Shiba Inu projesinin dolaşım arzının son derece yüksek bir konsantrasyonda olması -neredeyse yüzde 66- muhtemelen şaşırtıcı değil. Balinalar varlığın alım satımını istedikleri gibi koordine edebildiğinden, bu tür yüksek düzeyde merkezileştirilmiş mülkiyet, çoğu kripto yatırımcısı için büyük bir tehlike işaretidir.

Bu tür sahte değerlemeler, uzun ve kısa perakende tüccarlarını marj kullanarak tasfiye etme eğilimindeyken, balinalara kazanç sağlayabilir.

Her iki durumda da, bu riskler Shiba'ya olan desteği veya olumsuz hissini engellemiyor gibi görünüyor. Bu yıl Mayıs ayında Change.org'da dijital varlık ticareti uygulaması Robinhood'u Shiba'yı listelemeye başlamaya ikna etmek için bir dilekçe başlatıldı. 7 Kasım Pazar gününe kadar 500.000'den fazla imzaya ulaştı ancak bu, 1.000.000 imza hedefinin yarısı.

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