Yatırımcı Hamster Mr. Goxx, TRX Satışı Sonrası Hayatını Kaybetti

Özel kafesinde yer alan mekanizma sayesinde yaptığı alım satım işlemleri ile binlerce takipçiye ulaşan, Warren Buffet'ın kârını sollayan ve Elon Musk'ın favorisi haline gelen yatırımcı hamster Mr. Goxx, son işlemi olan TRX satışı sonrasında hayatını kaybetti.

Fenomen Hamster Mr. Goxx Hayatını Kaybetti

12 Haziran 2021 tarihinde dijital varlık ticaretine atılan Mr. Goxx, Goxx Kutusu olarak adlandırılan ve özel mekanizmalarla donatılmış bir kafeste yaşıyordu. Öncelikli olarak para çarkından ve niyet çarkından geçen Mr. Goxx, burada otuz farklı kripto para birimi arasında tercih yapıyordu. Ardından iki minik tünelin yer aldığı parkura geçen hamster, buradan da ilgili kripto paranın alınacak mı yoksa satılacak mı olduğunu seçiyordu.

12 Haziran 2021 tarihinde 390 dolar ile başlayan Mr. Goxx, son işlem tarihi olan 20 Kasım'da toplamda %19,72 oranında kâr etmişti. Bu birkaç aylık dönemde elde ettiği kâr oranı, NASDAQ 100 ve S&P 500 gibi borsaların yanı sıra, pek çok şirketi de geride bıraktı.

Hamster has mad skillz!! — Elon Musk (@elonmusk) September 28, 2021

Süreç boyunca Twitch üzerinde canlı yayında olan Mr. Goxx, bu süreçte on binlerce takipçi kazanmıştı ve yayınları sıkı bir şekilde takip ediliyordu. Hatta kendisi hakkında tweet atan Elon Musk, hamsterın inanılmaz yeteneklere sahip olduğunu söylemişti.

Kimliği bilinmeyen sahibi yaptığı açıklamada "Sevgili tüylü dostumuzu kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz… Seni özleyeceğiz. Anın blok zincirinde (blockchain) sonsuza kadar yaşayacak." ifadelerini kullanarak Mr. Goxx'un ölümünü duyurdu. Mr. Goxx son işlemini 20 Kasım'da 3.229 Tron (TRX) satarak gerçekleştirdi ve TRX, o zamandan bu yana %10 değer kaybetti.