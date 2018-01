Yavaşlayan iPhone’lar İçin iOS 11.3 Güncelemesi Geliyor

Apple, dün iOS işletim sistemine birçok yenilik getiren 11.2.5 kodlu güncellemeyi yayınlamıştı. Firma şimdi de eskiyen pilleri nedeniyle yavaşlatılan iPhone’lar için Mart ayında iOS 11.3 güncellemesini sunacağını açıkladı.

iOS 11.3’ün beta 1 adlı sürümü de şimdiden yayınlandı. Fakat bu sürüm şimdilik sadece geliştiriciler için yayınlandı. Geliştiriciler bu güncellemeyi Apple Geliştiri Merkezi’nden veya iOS cihazlarına yükleyecekleri geliştirici profili üzerinden temin edebilirler.

Apple’ın bazı iPhone’ları bilerek yavaşlattığını açıkladığını da bilmiyorsanız kısaca anlatalım. Firma geçtiğimiz yıl bir iOS güncellemesi ile iPhone’ların işlemcilerini bir miktar yavaşlattığını, çünkü işlemciler aşırı yük altına girdiği zaman bataryaların bunu kaldıramadığını ve bu durumun telefonların aniden kapanması ile sonuçlanabildiğini belirtti. Fakat çoğu kişi bu durum sonucunda Apple hakkında pek de iyi düşünmemeye başladı. Çünkü kullanıcıların çoğu, firmanın bu hareketi insanları yeni iPhone satın almaya zorlamak amacıyla yaptığını düşündü.

Apple da bu konuyla ilgili olarak kullanıcılarından özür diledi ve iOS 11.3 kodlu yeni güncelleme ile bu sorunların tamamının ortadan kalkacağını belirtti. Bu güncellemeyi yükleyen kullanıcılar güç yönetimi ile alakalı bir seçenek sahibi olacaklar. Bu seçenek açık iken ani kapanmaları engellemek amacıyla performanstan kısılmalar otomatik şekilde yapılacak. Fakat kullanıcılar isterlerse bu seçeneği kapalı da tutabilecekler.

iOS 11.3 İle Hangi Yenilikler Gelecek?

- Kullanıcılar artık bataryalarının sağlık durumunu ayarlardaki pil menüsünden görebilecekler.

- iPhone’ları yavaşlatan güç yönetimi özelliği artık kullanıcıların seçimine bırakılacak. Bu özellik iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6S Plus, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinde geçerli olacak.

- iPhone X için ayı, ejderha, kafatası ve aslan gibi şeylerin de arasında bulunduğu Animoji karakter seti sunulacak. Bu karakterlerden toplam 16 adet olacak.

- Bu güncelleme ile ARKit 1.5 sürümü gelecek. Böylece ARKit daha düzensiz şekilleri de algılayarak çalışabilecek. Bunun yanı sıra artık levhalar ve posterler gibi 2 boyutlu öğeler de algılanabilecek ve kullanıcıya interaktif şekilde sunulabilecek. Ayrıca ARKit için kamera %50 oranında daha iyi çözünürlük sunarken, otomatik netleme desteğine de sahip olacak.

- Business Chat adlı yeni bir özellik sunulacak. Bu özellik sayesinde kullanıcılar işletmeler ile iMessage üzerinden iletişime geçebilecekler.

- Apple ayrıca bu güncelleme ile hastane ve kliniklerdeki sağlık kayıtlarını da entegre ederek sağlık uygulamasını geliştirmiş olacak. Kullanıcılar kendi tıbbi verilerini ekranda görebilecekler.

- Tüm bunların yanı sıra Apple Music, Apple News ve HomeKit için de bazı yenilikler getiriliyor.

iOS 11.3’ü Hangi Cihazlar Destekleyecek?

iPhone’lar

iPhone 5s

iPhone SE

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPad’ler ve iPod

12.9 inç iPad Pro

2. nesil 12.9 inç iPad Pro

1. nesil 10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPad Air 2

iPad Air

iPad 5. Nesil

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2

iPod Touch 6. nesil