Yayıncının Filtresiz Yüzü Görenleri Şaşkına Uğrattı

Sosyal medya filtreleri özellikle kadınlar tarafından çok fazla kullanılıyor ve bazı durumlarda gerçekle hiç ilginiz kalmayabiliyor. Bu nedenle sosyal medya filtreleri bazı çevrelerden eleştiri alabiliyor. Çin'de gerçekleşen bir olay, herkesi filtre konusunda kahkahaya boğdu. İşte haberimizin detayları.

Çin'in popüler yayıncılardan birisi olarak bilinen Qiao Biluo ismindeki bir kadın, yüz filtresi konusunda belki de en ileri gidenlerden. Filtresiz halini gören takipçileri kendisinin en az 10 yaş gençleştiğine kanaat getirdi.

Çinli sosyal medya fenomeni kafa karışıklığı yaşadı

Kendisini takip eden kişiler tarafından sevimli tanrıça olarak adlandırılan bu kadın, gerçekten de filtreleme özelliğinin hakkını vermişti. Neredeyse elmacık kemiklerini bile değiştiren bu kadın, takipçilerinin filtresini kaldırmasını istemesi ile birlikte farklı bir yöntem izledi.

Fenomen kadın, şifresiz halini sadece bir VIP kanalına göstereceğini söyledi. Kadın bunu söyledikten sonra kendisinin filtresiz hali bütün takipçileri tarafından görülebilecek şekilde ayarlandı. Kadın muhtemelen bunu yanlışlıkla yapmıştı.

Bu fenomenin yaptığı yanlışlık, bazı takipçiler tarafından iyi karşılanmadı. Bu nedenle takipçilerinden bir bölümü takibi bıraktı. Ancak kadın çok iyi bir pr çalışması yapmış oldu ve takipçi sayısı yaklaşık olarak 500 bin arttı. Kadının filtre kullanarak neredeyse bütün yüz hatlarını değiştirdiği ortaya çıktı. Aşağıdan kadının ilginç videosuna bir göz atabilirsiniz.