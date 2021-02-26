Yaz Aylarında Sivrisinek İstilası Bekleniyor: İşte Nedeni

Türkiye özellikle yaz aylarında sivrisinek istilası ile karşı karşıya kalabilir. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, Türkiye'nin değişen çevre koşullarından olumlu etkilenen türü ve Türkiye'yi bekleyen sorunu açıkladı. Konu hakkında merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Yaz Aylarında Neden Sivrisinek İstilası Yaşanabilir?

Küresel ısınma giderek çok daha büyük bir tehdit haline geliyor. Bu tür tehditler, dünya genelinde kuraklığa ve yağış azlığına neden olabiliyor. Uzmanlar özellikle ilkbahar ve sonbahar gibi ara mevsimlerin ortadan kalkması ve kışın yağış azlığından ötürü dünyanın birçok bölgesinde önümüzdeki yıllarda ciddi oranda kuraklık ile karşılaşılabileceği uyarısında bulunmaya devam ediyor.

Türkiye'de bu yıl kış mevsimi geçen seneye oranla biraz daha sıcak geçti. Karlı gün ve karın yeryüzünde kaldığı gün sayısının önemli ölçüde azalması ile yazdan kalma günlerin yaşanması, kuraklığın bir işareti olarak görülüyor. Büyük barajlarda su seviyesi düşerken yeraltı sularının ise birçok bölgede çekildiği ortaya çıktı. Yağış azlığı dolayısıyla yerleşim yerleri başta olmak üzere birçok yerde küçük su birikintileri meydana geldi. Bu su birikintilerinin durağanlığı ise sineklerin gittikçe çoğalmasını sağladı.

Akdeniz Üniversitesinde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Çetin, kuraklık ve yağışın azlığını örnek göstererek çevrede oluşan durağan su birikintilerinin sivrisinek popülasyonunu önemli miktarda arttırdığını ifade etti. Prof. Dr. Çetin, önümüzdeki yaz aylarının tamamında Türkiye'nin çoğu bölgesinde sivrisinek popülasyonunda artış beklendiğini söyledi ve Türkiye genelinde larvalara yönelik ilaçlama çalışmalarına önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Çetin, vektör kontrolü üzerine yaptığı araştırmaların sonunda oldukça çarpıcı sonuçlar elde etti. Bu yaz sivrisineklerin popülasyonunda Türkiye genelinde artış beklendiğini bildiren profesör, dünyada 3 bin 500, Türkiye'de ise 60 civarı sivrisinek türü olduğunu belirtti.

Sivrisineklerin sayısında yaz aylarının tamamında iklim değişikliği yüzünden önemli bir artış meydana geleceğinin altını çizen Prof. Dr. Çetin, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı: