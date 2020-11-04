Yazılım Dili Pyhton Popülerliğini Artırmaya Devam Ediyor

Yazılıma başlamak isteyenler için Python sıralamaları altüst etmeyi başarıyor. Java'yı koltuğundan indirerek en popüler ikinci yazılım dili olan Python neden bu kadar kullanılıyor? Python hakkında bilmeniz gerekenler haberimizde.

Tiobe'nin uzun süredir devam eden popülerlik listesinde 35 yaşındaki Python, ilk kez Java'yı geride bırakarak ikinci en popüler programlama dili olmayı başardı. Veri bilimi ve makine öğrenimi projeleri için en iyi seçim olan Python, Tiobe'nin en son Kasım popülerlik indeksinde C'nin ardından ikinci sırada yer aldı ve Java'yı üçüncü sıraya düşürdü.

Tiobe endeksinin yaklaşık 20 yıllık tarihinde Java ve C her zaman en iyi iki yazılım dili olarak gösteriliyordu. Bu düzeni bozan ve veri bilimcileri tarafından olabildiğince sevilerek kullanılan Python, artık Java'yı geçmiş durumda. Ayrıca yazılım dilinin bir yıl önceki konumuna göre yüzde 2,27 artış gösterdiği ve Java'ya yüzde 4,47'lik düşüş yaşattığını da belirtmek gerekiyor.

Python ayrıca Temmuz ayında geliştirici analisti RedMonk'un programlama dili popülerlik sıralamasında da ikinci sıraya oturmuştu. Ancak RedMonk'a göre JavaScript, şu anki en popüler dil olarak sıralanmakta. RedMonk sıralamasında ise genellikle Java ve JavaScript'in ilk iki sırada yer aldığını hatırlatalım.

Yazılıma başlamak isteyenler için Python neden öneriliyor?

Elektrik mühendisliği yayını IEEE Spectrum'un en son popülerlik sıralamasına göre Python zaten en iyi dil olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Python'ın bu kadar popüler olmasının altında farklı bir sebep yatıyor gibi gözüküyor.

Python, makine öğrenimi ve sayısal hesaplama gibi gelişen teknoloji alanlarında benimsenmiş olsa da, Tiobe CEO'su Paul Jansen Python'un popülerliğindeki son artışın, yalnızca ileri düzey programcılar için bir dil olmaktan ziyade programcı olmayanlar tarafından da kullanılabilecek kadar basit olmasından kaynakladığını söylüyor.

"Python'un popülaritesinin genel taleple ilgili olduğuna inanıyorum. Geçmişte, çoğu programlama faaliyeti yazılım mühendisleri tarafından gerçekleştiriliyordu. Ancak günümüzde her yerde programlama becerilerine ihtiyaç duyulmakta ve iyi yazılım geliştiricilerinin eksikliği hissediliyor."

Ayrıca Python dağıtımının yapımcısı olan Anaconda'nın CEO'su Peter Wang ise Python'un büyük bir destekçisi olsa da, Python'un veri bilimi dışındaki diğer uygulama geliştirme dilleriyle rekabet edebilmesi için net bir vizyon ortaya koyması gerektiğini savunuyor. Eğer siz de yazılıma nereden başlamalıyım diye düşünüyorsanız şu yazımıza göz atabilirsiniz.