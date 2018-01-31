Yazılım Mühendisliği Öğrencisinden Büyük Başarı

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği okuyan ve 3. sınıfta olan İnan Evin büyük bir başarı kaydetti. Bilgisayar oyunlarına olan ilgisinden dolayı başvurduğu Unity Student Scholarship programına katılmayı başaran Evin, kısa sürede çok konuşulan isimlerden oldu.

Dünya çapında sadece 50 öğrenciye burs imkanı tanıyan Unity, Student Scholarship kapsamında oyun geliştirmeye meraklı olan kişileri hiçbir ücret almadan konferansa davet ediyor. Yapılan yarışmada bu bursu kazanan İnan Evin, bu yıl San Francisco'da düzenlenecek olan Game Developers Conference'a tüm masrafları Unity tarafından karşılanacak şekilde katılma hakkı kazandı. Böylelikle henüz üniversiteyi okuyorken kariyerinde büyük bir başarıya imza atan yazılım öğrencisi, en iyi oyun geliştirme şirketlerinin ilgi alanına girme şansına sahip.

Ayrıca ortalama 10 yıllık oyun geliştirme tecrübesine sahip olduğunu ifade eden Evin, bu yolda kendine inandığına ve büyük şirketlere katılmanın aslında sanıldığı kadar zor olmadığına dikkat çekiyor. "10 senelik oyun geliştirme tecrübesiyle, işlerimi gösterip amaçlarımı yazarak yarışmaya başvurdum ve dünya çapındaki en büyük oyun konferansına, çok güçlü bir şirket tarafından gönderilme hakkı kazandım." şeklinde konuşan öğrenci, bu yıl seçilen 50 kişinin arasında olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Unity bursunu kazanan İnan Evin tarafından konu hakkında yapılan açıklama şu şekilde: "Yaklaşık Aralık ayında Unity'nin dünyaca ünlü oyun geliştirici konferansı olan Game Developers Conference (GDC) ile işbirliği içerisinde düzenlediği yarışmanın haberini aldım. Yarışma dünya çapında gerçekleştirildi ve kazanan 50 öğrenciye San Francisco'da düzenlenecek GDC etkinliğine full geçiş bileti sağlanıp tüm masrafları karşılayan burs verildi. Ben de bu 50 kişinin içerisinde yer alıyorum. 11 yaşımda başladığım oyun geliştirme yolunda, çabalarımla ve Izmir Ekonomi Üniversitesi'ne başladığımda önüme çıkan fırsatların da büyük katkısıyla şuanki portfolyoma sahip oldum ve kendimi sürekli geliştirdim."