Yazın Türkiye'de Kaç Bin Siber Saldırı Gerçekleştiği Açıklandı

WatchGuard’ın tehdit laboratuvarından elde edilen verilere göre, 2020 yılı yazında Türkiye’de karşılaşılan ve engellenen kötü amaçlı yazılım saldırılarında geçen yılın aynı dönemine göre %37 artış görülüyor.

Yazın Türkiye'de Günde 3.345 Adet Kötü Amaçlı Yazılım Saldırısı Yaşandı

WatchGuard tehdit merkezine UTM cihazı Firebox’lardan gelen verilerle hazırlanan rapora göre, Türkiye’de 2020’nin yaz aylarında her gün 3.345, her saat 139 ve her dakika 2 adet kötü amaçlı yazılım saldırısı gerçekleşti.

Türkiye’de geçen yılın aynı dönemine göre artış gösteren kötü amaçlı yazılım saldırılarına dikkat çeken WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, Türkiye’de bu dönemde görülen en popüler kötü amaçlı yazılım saldırılarının dolandırıcılık scripti olan Trojan.Gnaeus olduğunu aktarıyor.

Son yıllarda dijitalleşen şirketlerin beraberinde verilerini de ağlara taşıdıkları görülüyor. Değerli verileri ağlara sızarak elde etmek isteyen hackerler bu konuda ciddi saldırılar gerçekleştiriyor. 2019 yılının yaz aylarında 6.235 adet ağ güvenliği saldırısı yaşanırken, bu yılın aynı döneminde ise 66.026 adet saldırının meydana geldiği görülüyor.

Özellikle her gün 718 adet ağ güvenliği saldırısı gerçekleştiğine dikkat çeken Yusuf Evmez, bu saldırıların %90’ına yakınının “Web Brute Force Login” olarak gerçekleştiğini ve hackerlerin ağlara girmek için gerekli olan şifreyi çözebilmek adına seri saldırılara başvurduğunu söyledi.

