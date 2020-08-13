Covid-19: Yedi Milyar İnsan Nasıl Aşılanacak?

Son aylarda ana gündem haline gelen yeni tip koronavirüs yol açtığı tehlikeli tablo nedeni ile ciddi bir endişeye sebep oluyor. Nitekim önümüzdeki aylarda yaşanması muhtemel ikinci dalga olasılıkları da bunun bir parçası. Bu noktada hastalığı tedavi edecek bir aşı geliştirmek için çalışmalar, tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir hızda sürdürülüyor. Aşının bulunmasının da ötesinde başka bir soru öne çıkıyor: Yedi milyar insan nasıl aşılanacak?

Yedi Milyar İnsanı Aşılayabilmek Mümkün Olacak mı?

Mevcut durumda geliştirilmekte olan pek çok aşı bulunuyor. Göz attığımızda pek çok aşı, birden fazla doza ihtiyaç duyuyor ve bu, sonuçta milyarlarca dozun sağlanması, üretilmesi, dağıtılması ve yönetilmesi anlamına geliyor. Nitekim sorun yalnızca bu değil. Daha sonrasında bu aşıların yerleştirileceği milyarlarca cam şişeye, daha da sonrasında bu aşıları saklayabilecek çok ama çok sayıda buzdolabına ihtiyaç duyulacak. Aslında temelde bundan çok daha fazlası gerekiyor.

Aşı uygulamasının daha yönetilebilir hale gelmesi adına ülkelerin öncelik sıralandırmasını belirlemesi gerekecektir.

Aşıda Öncelik Sıralandırması Nasıl Olacak?

Bu soruya yanıt ararken sormamız gereken temel sorular şu şekilde:

- Bu aşıya kimlerin ihtiyacı var?

- En yüksek risk grupları kimler?

- En yüksek önceliğe sahip olanlar kimler?

Bu noktada önceliğin sağlık çalışanlarına, yaşlılara ve yaşlılara bakan kişilere, zorunlu çalışma düzenine dahil olan kişilere verilebileceğini düşünebiliriz. Bilim insanları pek çok çeşit aşının geliştirileceğinden emin gibi gözükse de bunların lojistiğinin nasıl sağlanacağından pek emin değil.

Peki siz bu soru hakkında ne düşünüyorsunuz? Her bir kişi için en az iki doz aşının gerektiğini göz önüne alırsak ve bağışıklığın ne kadar sürdüğünden dahi emin değilken tüm bu lojistik sizce sağlanabilecek mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.