Yedi Oyun Daha Xbox Game Pass'ten Ayrılacak

Microsoft, Xbox sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile bu ay yedi oyunun daha Xbox Game Pass servisinden ayrılacağını duyurdu.

Bu yedi oyundan Shenmue, Shenmue II, Lichtspeer: Double Speer Edition ve Thimbleweed Park olmak üzere dört tanesi, her iki platformdan, Deus Ex: Mankind Divided Xbox One tarafından ve Apocalipsis ve Titan Quest Anniversary Edition ise PC tarafından ayrılacak.

Microsoft bu oyunlar için herhangi bir tarih vermiş değil ama zamanınız var ve oynamayı istiyorsanız acele edin derim.

Apocalipsis

Book of Revelation (Vahiy Kitabı)'dan esinlenilerek oluşturulan bir dünyada İlahi Komedya'dan çağrışımlar sunan bir hikayeye sahip olan Apocalipsis oyununda Harry isimli bir karakteri yönetiyorsunuz. Sevgilisinin ölümü ile dünyası başına yıkılan Harry, tuhaf ve nahoş bir kara parçasında araştırma yaparak onu geri getirmenin yollarını arıyor.

Deus Ex: Mankind Divided

Deus Ex: Human Revolution oyunundaki olayların iki yıl sonrasında yani 2029 yılında geçen Deus Ex: Mankind Divided oyununda, yaşanan Aug Hadisesi yüzünden protez kullanan insanlar ile normal insanlar arasında ayrışma yaşanıyor. Bu da mekanik ırkçılık döneminin de başlamasına neden oluyor. Gelişmiş teknolojiler kullanan ana karakter Adam Jensen ise Juggernaut Collective adı verilen bilgisayar korsan grubu ile çift taraflı ajan olarak iş birliği yaparak Aug Hadisesi'ni tezgahlayan Illuminati'yi deşifre etmeye çalışıyor.

Lichtspeer: Double Speer Edition

Antik Alman mitolojisinin modern versiyonunda geçen Lichtspeer: Double Speer Edition oyununda yalnız bir savaşçıyı yönetiyorsunuz. Amacınız ise Lichtspeer ve Lichtpowers kullanarak düşman dalgalarına karşı hayatta kalmaya çalışmak olacak.

Oyunda ayrıca kooperatif modunda yanınıza bir arkadaşınızı alarak düşmanlara karşı birlikte savaşabileceksiniz.

Shenmue & Shenmue II

Orijinal Shenmue 1986 yılında geçiyor. Günün birinde evine dönen Jujitsu sanatçısı Ryo Hazuki, babası Iwao Hazuki'nin Lan Di tarafından öldürüldüğüne ve Dragon Mirror isimli gizemli bir nesneyi çalışına tanık oluyor. Babasının ölümü için intikam yemini eden Ryo Hazuki, Lan Di'yi bulmak için yola çıkıyor.

Devam oyunu Shenmue II ise ilk oyunun kaldığı yerden, Hong Kong bölgesinden devam ediyor. Ana karakter Ryo Hazuki suç dünyasının derinliklerine inerken, karşılaştığı diğer dövüş sanatçı ustaları hem yardımda bulunuyorlar hem de babasının ölümünün iç yüzü hakkında ek detaylar sunuyorlar. Bu da Dragon Mirror nesnesinin etrafındaki gizemi biraz daha açık ediyor.

Thimbleweed Park

Monkey Island ve Maniac Mansion oyunlarının da geliştiricisi olan Terrible Toybox stüdyosunun hem geliştirdiği hem de yayıncısı olduğu Thimbleweed Park, tuhaf bir kasabada geçiyor. Oynanabilir beş karakterin arasında geçiş yaparak kasabanın gerçek ötesi sırlarını ortaya çıkartmaya çalışıyorsunuz.

Titan Quest Anniversary Edition

Titan Quest oyunun hikayesi oyuncu tarafından yaratılan karakterin etrafında dönüyor. Tutuklu olduğu hapishaneden kaçan karakteriniz Titan'ları bertaraf etmek üzerinden bir yolculuğa çıkıyor. Hikayenin akışı boyunca Antik Yunanistan, Antik Mısır ve Antik Çin boyunca seyahat ediyorsunuz.

Anniversary versiyonu ise daha fazla çözünürlük seçeneği, daha uzak çizim mesafesi, arayüz boyutlandırma imkanı, daha fazla eşya istif etme, hızlı eşya toplama ve daha geniş zula gibi geliştirmelerin yanı sıra yeni kahramanlar ve ana düşmanlar ekliyor.